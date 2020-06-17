En+ Group профинансирует 14 экологических проектов в Красноярском крае и Иркутской области

Компания En+ Group сообщает о подведении итогов грантового конкурса экологических проектов. Всего на конкурс поступили 83 проекта в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий, 14 из них получат финансовую поддержку компании. Победителей определил независимый экспертный совет, состоящий из представителей науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественников, и конкурсная комиссия.

Самой популярной по заявкам и многочисленной по победителям стала номинация «Местная инициатива», направленная на развитие волонтерских практик. Добровольцы Дивногорска проведут уборку и благоустройство участка береговой зоны Гермагенова ручья для организации экотропы, а также благоустроят территорию стоянки первобытного человека, прилегающую к реке Лиственка-Заречная и создадут аллею «Этапы строительства Красноярской ГЭС» напротив объекта культурного наследия. Среди победителей проект из Байкальска, направленный на исследование, уборку и благоустройство пойменно-береговой части речной долины рек Солзан и Харлахта в границах города. Кроме того, волонтеры займутся сохранением байкальских эндемиков - будут выявлены сохранившиеся после паводка места обитания растений в поймах 6 рек и нанесены на карту местности, собраны семена этих видов для разведения в мини-питомнике, после чего высажены на местность. Волонтеры из Усть-Илимска благоустроят территории возле двух родников: один находится в поселке Невон и является источником питьевой воды для местного населения, второй - в лесном массиве поселка Приморский.

Все 4 проекта социальных предпринимателей, победивших в номинации «Объединяя ресурсы», так или иначе посвящены Байкалу. В рамках инициатив при участии 150 гидов будут разработаны и размещены информационные стенды в наиболее посещаемых территориях озера Байкал (остров Огой, Малое море, камень Черского, памятники Орел, Бродяга). В районе мыса Бурхан будет проведено благоустройство, создана сеть информационно-навигационных установок из 20 конструкций и создан экологический патруль (для рассредоточения туристического потока и снижения антропогенной нагрузки). В посёлке Кедровая на берегу Байкала активисты расчистят стихийную свалку и установят 2 четырехсекционных бака для раздельного сбора мусора, из которого художники-керамисты создадут стеклянно-керамическое декоративного панно для установки на парапете набережной реки Ангары на бульваре Гагарина – центральной парковой зоны Иркутска. А в поселке Слюдянка на средства грантового конкурса откроют школу мореходства, в рамках которой детей будут учить гребле и строить лодки.

В рамках проектов экопросвещения, победивших в номинации «Передавая опыт», будет проведено обучение целям устойчивого развития для педагогов Иркутской области, на базе Байкальского музея будет создан лекторий, а в поселке Хужир построят экодом как учебное пособие по экологичному образу жизни. В доме будут созданы модельные условия для приобретения практических навыков экологического жизнеустройства и экологически эффективного взаимодействия человека и природы на Байкале.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group

«В этом году компания En+ Group впервые запустила в пилотном режиме грантовый конкурс экологических проектов. Его целями стали поиск единомышленников среди местного сообщества и поддержка новых полезных инициатив для сохранения водных экосистем и биоразнообразия озера Байкал, рек Ангары, Енисея и их притоков. Количество и качество заявок, интерес со стороны общественности показали, что такой формат взаимодействия актуален и востребован. Мы благодарны всем участникам за их активность, инициативу, готовность менять мир к лучшему».

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс». Программа реализуется с 2011 года, в нее входят экологические, научные и просветительские проекты. В 2020 году грантовый конкурс проходит в трех городах Иркутской области (Иркутске, Усть-Илимске, Байкальске) и Дивногорске (Красноярский край).