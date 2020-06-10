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Очистку Абаканской протоки от водорослей начнут после 20 июня

Главная Экология
Красноярск
14:32 10 Июня 2020
экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Работы по очистке Абаканской протоки в Красноярске начнутся после 20 июня - пока их проводить нельзя из-за нереста рыбы. Затем рабочие приступят к ремонту водопропускных труб дамбы, которые сейчас полностью забиты.

Главная цель подрядчика – повысить скорость течения до 0,1 метра в секунду. Абаканская протока в последние годы представляет собой зловонный и грязный водоем. Реализовывать проект по очистке также будут и предприятия, которые расположены на Абаканской протоке: филиал «Красноярская ТЭЦ-2» и ГСК «Красстрой».

«Если говорить о каких-то других вариантах, кроме прочистки этих труб, есть разные технические решения. Как говорят проектировщики, это долгоиграющие варианты, которые нужно обсчитывать. На этом этапе принято решение сносить острова, которые мешают проточности. Ими испещрена вся гладь Абаканской протоки, есть внутренние подводные и видимые. В любом варианте проекта их будут убирать. Стоимость контракта - 15 млн рулей. Кроме того, у нас есть компании, которые используют Абаканскую протоку, они готовы финансировать водолазные работы и сам процесс прочистки труб. Стоимость этого проекта чуть меньше 10,5 млн рублей нужно, если мы будем строить новый мост, или менять дамбу или оборудовать сифон. Сейчас о таких масштабных затратах речи не идет», - отметила председатель красноярского Горсовета Наталия Фирюлина.

Городские власти намерены проводить выездные совещания на Абаканской протоке регулярно, чтобы иметь возможность контролировать процесс ее обновления.

Фото: izaitsev.ru

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