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Трубы красноярских ТЭЦ до конца 2020 года оснастят системой экологического мониторинга

Главная Экология
Красноярск
09:59 10 Июня 2020
теплоснабжение, технологии, оборудование, экология
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Сибирская генерирующая компания оборудует дымовые трубы ТЭЦ в городах присутствия компании приборами экологического контроля. Об этом заявил технический директор компании Олег Петров в прямом эфире, проходившем в официальном аккаунте СГК в Инстарам. Первым городом, где установят датчики станет Красноярск.

«Сейчас стоит первостепенная задача оборудовать дымовые трубы приборами экологического контроля. Пилотным проектом станет Красноярск, где в этом году систему контроля установят на всех ТЭЦ. Она должна заработать до 31 декабря 2020 года», — заявил Олег Петров.

Данные будут передаваться напрямую в Росприроднадзор и на диспетчерский пункт СГК.

Показатели выбросов, подлежащие автоматическому контролю:

1. азота диоксид;

2. азота оксид;

3. сера диоксид;

4. углерода оксид;

5. взвешенные вещества.

Система инструментальных замеров в онлайн режиме обеспечит максимально точные данные о производственных выбросах ТЭЦ. Таким образом СГК продолжит курс на информационную открытость своей деятельности и эффективный мониторинг — основу необходимых изменений в городской экологии. Напомним, в прошлом году Сибирская генерирующая компания передала министерству экологии и рационального природопользования Красноярского края два автоматизированных поста наблюдения за атмосферным воздухом, приобретенных на собственные средства.

Фото с сайта Сибирской генерирующей компании
По материалам Сибирской генерирующей компании

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