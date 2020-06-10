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В крае пять мусоровозов отправлены на штрафстоянки за незаконный вывоз отходов

Главная Экология
Красноярск
09:25 10 Июня 2020
общество, штраф, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Инспекторы Минэкологии в Красноярском крае задержали пять мусоровозов, которые незаконно транспортировали отходы. Нарушителей во время рейдов выявили в Канске, Лесосибирске и Минусинске. У водителей не было разрешительной документации на перевозку мусора. Кроме того, отсутствовали документы о количестве и классе опасности отходов.

«В Лесосибирске задержанного водителя автомобиля оштрафовали. В отношении остальных ведется административное расследование», - сообщили в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В краевом правительстве добавили, что за незаконную транспортировку отходов нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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