Красноярский алюминиевый завод перешел на экомашины

Для повышения экологической эффективности электролизного производства КрАЗа в цехах предприятия заработала новая специализированная техника – машины для очистки систем газоудаления (МЧС). Инвестиции в проект превысили 1 млн долларов.



Запуск экомашин – это часть масштабной программы экологической модернизации завода, для реализации которой РУСАЛ направил более 400 млн долларов. В результате на данный момент суммарное снижение выбросов КрАЗа составляет - на 39%, а фторидов – маркерного вещества завода –– на 76% .



Машина для чистки системы газоудаления - собственная разработка РУСАЛа, ее изготовили в Красноярске в рамках проекта «Производство обрабатывающих машин» (ОО «Русинжиниринг). Новая техника предназначена для снятия пылесмоловых отложений на вертикальных и горизонтальных участках трубопровода системы газоудаления электролизеров. Ее использование позволяет существенно снизить выбросы пыли как в рабочей зоне предприятия, так и в целом - в атмосферу города. .

МЧС является самоходным безрельсовым средством в виде колесного шасси с кабиной оператора и расположенным в передней части машины рабочим органом. Производительность – чистка 100 электролизеров в смену. Техника полностью исключает ручной труд при выполнении технологической операции по очистке системы газоудаления. Рабочий орган машины с помощью специального зацепа обеспечивает открывание и закрывание лючка трубопровода системы газоудаления, что очень удобно. Эксплуатация МЧС возможна при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 70 градусов.

«До запуска машин в эксплуатацию трубопровод в корпусах прочищали вручную воздухом и специальным тросом. Сейчас этот процесс полностью механизирован. Кроме того, чистка вертикальных и горизонтальных участков трубопровода происходит за счет вращения гибкого вала на любую заданную длину. В результате нет запыленности и гораздо выше качество чистки. Еще один важный момент – разработчики предусмотрели комфортные и безопасные условия труда для операторов: машины имеют большую кабину, удобное и амортизирующее кресло. Зимой кабину обогревает печка, летом работает кондиционер», - рассказал Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

Сейчас на КрАЗе работает 9 машин – по одной на серию. Эффективность использования техники на красноярском заводе позволило компании приступить к тиражированию опыта на других заводах РУСАЛа – БрАЗе, ИрКАЗе, НКАЗе. Всего для заводов компании изготовлено 14 машин для очистки системы газоудаления, из которых 4 - в 2019 году. Еще 3 машины будет собрано в этому году.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»