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Красноярский алюминиевый завод перешел на экомашины

Главная Экология
Красноярск
12:39 21 Мая 2020
предприятие, техникa, экология, металлургия
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Для  повышения экологической эффективности электролизного производства КрАЗа  в цехах предприятия заработала новая специализированная техника – машины для очистки систем газоудаления (МЧС). Инвестиции в проект превысили 1 млн долларов.
 
Запуск экомашин – это часть масштабной программы экологической модернизации завода, для реализации которой РУСАЛ направил более 400 млн долларов. В результате на данный момент суммарное снижение  выбросов КрАЗа составляет  - на 39%, а фторидов – маркерного вещества завода –– на 76% .
 
Машина для чистки системы газоудаления   -  собственная разработка РУСАЛа, ее изготовили в Красноярске в рамках проекта «Производство обрабатывающих машин» (ОО «Русинжиниринг). Новая техника предназначена для снятия пылесмоловых отложений на  вертикальных и горизонтальных участках трубопровода системы газоудаления электролизеров. Ее использование позволяет существенно снизить выбросы пыли как в рабочей зоне предприятия, так и  в целом  - в атмосферу города. .
МЧС является самоходным безрельсовым средством в виде колесного шасси с кабиной оператора и расположенным в передней части машины рабочим органом. Производительность – чистка 100 электролизеров в смену. Техника полностью исключает ручной труд при выполнении технологической операции по очистке системы газоудаления.  Рабочий орган машины с помощью специального зацепа обеспечивает открывание и закрывание лючка трубопровода системы газоудаления, что очень удобно. Эксплуатация МЧС возможна при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 70 градусов.

Красноярский алюминиевый завод перешел на экомашины

«До запуска машин в эксплуатацию трубопровод в корпусах прочищали вручную воздухом и специальным тросом. Сейчас этот процесс полностью механизирован. Кроме того, чистка вертикальных и горизонтальных участков трубопровода происходит за счет вращения гибкого вала на  любую заданную длину. В результате нет запыленности и гораздо выше качество чистки. Еще один важный момент – разработчики предусмотрели комфортные и безопасные условия труда для операторов:  машины имеют большую кабину, удобное и амортизирующее кресло. Зимой кабину обогревает печка, летом работает кондиционер», - рассказал Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

Сейчас на КрАЗе  работает 9 машин – по одной на серию.  Эффективность использования техники на красноярском заводе позволило компании приступить к тиражированию опыта на других заводах РУСАЛа – БрАЗе, ИрКАЗе, НКАЗе. Всего для заводов компании изготовлено 14 машин для очистки системы газоудаления, из которых  4  -  в 2019 году. Еще 3 машины будет собрано в этому году.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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