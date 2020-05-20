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Абаканскую протоку в Красноярске очистят от водорослей

Главная Экология
Красноярск
08:30 20 Мая 2020
общество, красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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На Абаканской протоке Енисея в Красноярске проведут масштабную очистку дна. Региональное министерство экологии и рационального природопользования заключило контракт с подрядчиком, который вывезет из водоема тонны водорослей и щебеночных насыпей, которые провоцируют застой и цветение воды. Основные работы начнутся в самый разгар лета, после 20 июня.

«В связи с периодом нереста установлен весенний запрет на проведение работ в русле водных объектов. Завершить очистку планируется в октябре 2020 года. Объем насыпи, которую нужно изъять со дна, составит 25 тысяч кубометров. Водоросли удалят на площади более 146 тысяч квадратных метров и разместят на полигоне отходов», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

На этом работы по восстановлению Абаканской протоки не закончатся. В перспективе предстоит восстановить дамбу. Сейчас специалисты проводят обследование объекта.

Фото: krasproc.ru

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