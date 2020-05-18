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Коронавирус не избавил Красноярск от проблем с экологией

Главная Экология
Красноярск
12:11 18 Мая 2020
экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Росприроднадзор провел исследования качества воздуха в самых экологически неблагополучных городах. В их числе оказался и Красноярск. Особенность проведенного анализа состоит в том, что пробы были взяты во время режима самоизоляции, когда большинство жителей находились дома. Итоги опубликованы на сайте ведомства. 

Так, в Красноярске с 20 марта по 20 апреля работали 79 предприятий. Эксперты исследовали атмосферу Красноярска и пришли к выводу, что среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали предельно допустимую норму.  

В течение месяца в Красноярске отмечали слабый рост концентраций оксидов азота, этилбензола, бензапирена, фенола, стирола, взвешенных частиц (мелкая пыль) и др. 

«Согласно информации Роспотребнадзора о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, в Красноярске проведено 1769 исследований, из них в 58 зарегистрированы неудовлетворительные результаты (3,3 %) (52 ПДКмр и 6 ПДКсс)», - отметили в ведомстве. 

Росприроднадзор пришел к следующим выводам: 

«Предприятия на территории Красноярска, продолжающие работу в условиях повышенной готовности, а также транспорт и источники теплоснабжения по-прежнему вносят существенный вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха, ощутимого снижения выбросов загрязняющих веществ не прослеживается. Снижение интенсивности транспортных потоков фактически не внесли существенных коррективов в загрязнение атмосферного воздуха», - подытожили специалисты. 

 

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