Коронавирус не избавил Красноярск от проблем с экологией

Росприроднадзор провел исследования качества воздуха в самых экологически неблагополучных городах. В их числе оказался и Красноярск. Особенность проведенного анализа состоит в том, что пробы были взяты во время режима самоизоляции, когда большинство жителей находились дома. Итоги опубликованы на сайте ведомства.

Так, в Красноярске с 20 марта по 20 апреля работали 79 предприятий. Эксперты исследовали атмосферу Красноярска и пришли к выводу, что среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали предельно допустимую норму.

В течение месяца в Красноярске отмечали слабый рост концентраций оксидов азота, этилбензола, бензапирена, фенола, стирола, взвешенных частиц (мелкая пыль) и др.

«Согласно информации Роспотребнадзора о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, в Красноярске проведено 1769 исследований, из них в 58 зарегистрированы неудовлетворительные результаты (3,3 %) (52 ПДКмр и 6 ПДКсс)», - отметили в ведомстве.

Росприроднадзор пришел к следующим выводам: