Роспотребнадзор зафиксировал повышенные концентрации вредных веществ в воздухе Красноярска

Роспотребнадзор зафиксировал повышенные концентрации целого ряда вредных веществ в атмосфере Красноярска. В апреле специалисты отобрали почти 2 тысячи проб воздуха в черте города для контроля по 35 загрязняющим веществам.

Исследователи определили превышение нормативов по содержанию взвешенных частиц – до 2,6 раз. В отдельные дни суточные концентрации бензапирена были превышены в 11 раз от нормы, а этилбензола в 14 раз.

Также почти в два раза были превышены предельно допустимые концентрации формальдегида, диметилбензола и дихлорметана.

«Незначительные превышения гигиенических нормативов в единичных исследованиях регистрировались по содержанию в атмосферном воздухе азота диоксида, бензола, взвешенных веществ, гидроксибензола, тетрахлорэтилена. По остальным исследованным веществам превышения гигиенических нормативов не зафиксированы», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Добавим, что ведомство проводит мониторинг качества атмосферного воздуха в Красноярске в рамках федерального проекта «Чистый воздух».