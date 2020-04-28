Базаихский разрез в Красноярске сделали памятником природы

В Красноярском крае приняли решение добавить в список памятников природы регионального значения еще один объект - это Базаихский разрез на правом берегу реки Базаиха, в 5,3 км от ее устья. Об этом объявили в правительстве.

«Новый статус Базаихского разреза позволит сохранить содержащиеся в природном объекте остатки ископаемых организмов. Например, морские отложения известняков с остатками первых скелетных организмов и водорослей, а также скалы: Арка и Рыжая, которые являются одними из часто посещаемых туристами мест Торгашинского хребта», - объявили в министерстве экологии и рационального природопользования.

Эксперты уверены, что деревья и кустарники в районе Базаихи играют особую роль для защиты окружающей среды Красноярска. Также там можно встретить редкие виды растений и лишайников, занесенные в Красные Книги.

Новый статус этого места не позволить вырубать там деревья, вести добычу полезных ископаемых, строить дома и заваливать территорию отходами.

Напомним, к началу 2020 года в Красноярском крае было создано более ста заказников регионального значения. Например, на юге региона Кинзелюкскому водопаду присвоили статус памятника природы регионального значения.

Фото: Мария Ленц / kp.ru