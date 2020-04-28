В воздухе Красноярска нашли превышения пыли

Специалисты Роспотребнадзора исследовали воздух Красноярска после введенного режима НМУ. В лаборатории отобрали 36 проб атмосферного воздуха по девяти загрязняющим веществам. Это углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, аммиак, серы диоксид, сероводород, взвешенные вещества, взвешенные частицы (пыль).

Результаты оказались такими:

«В двух (5,55 %) исследованиях зарегистрированы превышения гигиенических нормативов по содержанию взвешенных частиц РМ 2,5 от 1,1 ПДК мр до 1,3 ПДК мр . По остальным исследованным веществам превышения гигиенических нормативов не зафиксированы», - пояснили в ведомстве.

Напомним, режим «черного неба» в Красноярске объявлен до 7:00 29 апреля.