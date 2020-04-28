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В воздухе Красноярска нашли превышения пыли

Главная Экология
Красноярск
13:45 28 Апреля 2020
общество, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты Роспотребнадзора исследовали воздух Красноярска после введенного режима НМУ. В лаборатории отобрали 36 проб атмосферного воздуха по девяти загрязняющим веществам. Это углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, аммиак, серы диоксид, сероводород, взвешенные вещества, взвешенные частицы (пыль). 

Результаты оказались такими: 

«В двух (5,55 %) исследованиях зарегистрированы превышения гигиенических нормативов по содержанию взвешенных частиц РМ2,5 от 1,1 ПДКмр до 1,3 ПДКмр. По остальным исследованным веществам превышения гигиенических нормативов не зафиксированы», - пояснили в ведомстве. 

Напомним, режим «черного неба» в Красноярске объявлен до 7:00 29 апреля. 

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