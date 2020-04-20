В Красноярском крае из-за коронавируса запретили весеннюю охоту

В Красноярском крае из-за распространения коронавируса запрещено выходить на весеннюю охоту. Соответствующий документ опубликован 20 апреля на сайте правительства.

Под запрет не попадают только северные территории региона - это Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский, Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы.

«Такие меры были приняты в связи с необходимостью соблюдения гражданами режима самоизоляции и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», - говорится в постановлении.

По данным Минэкологии, на сегодняшний день в крае зарегистрировано 115 тысяч охотников. В основном они стреляют пернатую дичь. Но представители министерства не могут выдавать разрешения, так как личные приемы граждан исключены. К тому же в этом году популяция дичи значительно сократилась, что также повлияло на отмену весенней охоты.

«Начиная с 9 мая 2020 года, сезон охоты будет открыт только для жителей северных территорий, где охота является неотъемлемой частью жизнеобеспечения», - подытожили в Минэкологии.

Жители северных территорий смогут отстреливать дичь только в границах своего муниципального района. Выезды в соседние леса запрещены.