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В Красноярском крае из-за коронавируса запретили весеннюю охоту

Главная Экология
Красноярск
17:15 20 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае из-за распространения коронавируса запрещено выходить на весеннюю охоту. Соответствующий документ опубликован 20 апреля на сайте правительства. 

Под запрет не попадают только северные территории региона - это Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский, Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы.

«Такие меры были приняты в связи с необходимостью соблюдения гражданами режима самоизоляции и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», - говорится в постановлении. 

По данным Минэкологии, на сегодняшний день в крае зарегистрировано 115 тысяч охотников. В основном они стреляют пернатую дичь. Но представители министерства не могут выдавать разрешения, так как личные приемы граждан исключены. К тому же в этом году популяция дичи значительно сократилась, что также повлияло на отмену весенней охоты. 

«Начиная с 9 мая 2020 года, сезон охоты будет открыт только для жителей северных территорий, где охота является неотъемлемой частью жизнеобеспечения», - подытожили в Минэкологии. 

Жители северных территорий смогут отстреливать дичь только в границах своего муниципального района. Выезды в соседние леса запрещены. 

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