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En+ Group проведет бесплатные вебинары для желающих получить гранты на экологические проекты

Главная Экология
Красноярск
10:32 25 Марта 2020
конкурс, предприятие, проекты, экология
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En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, проведет серию вебинаров для соискателей грантового конкурса, направленного на поддержку экологических инициатив по защите Байкала и водных экосистем регионов присутствия компании. Информация от ведущих экспертов поможет участникам проекта подготовить свои заявки и повысить шансы на получение гранта.

Участие в вебинарах бесплатное. Чтобы присоединиться к ним, нужно зарегистрироваться на сайте https://enplus-grant.ru/for-participants. Первый вебинар пройдет сегодня 25 марта в 15:00. Соискателей ждет тема «Как привить экосознание, или Как эффективно приобщать к экологии детей и взрослых». Алина Кольовска, биолог, руководитель Центра экономии ресурсов, расскажет все про экообразовательные проекты, как их сделать содержательными, мотивирующими и увлекательными.

1 апреля в 15:00 Юрий Калашников, руководитель конструкторского бюро бизнес-решений, представит тему «Экопредпринимательство: регенерация и осознанное потребление, что начать делать уже сегодня». Участники вебинара узнают, как от экологического проекта перейти к экологическому предпринимательству, рассмотрят действующие практики.

8 апреля заявлена тема «Эковолонтерство: исследуем успешные практики». Анастасия Никулина, координатор регионов движения “Сделаем! Россия” (Let's do it! Russia) и Всемирного дня чистоты в России, поделится, как запустить свое экологическое мероприятие, найти сторонников, поддержку, и какие современные технологии могут в этом помочь. Вебинар начнется также в 15:00.

Напомним, что прием заявок на грантовый конкурс продлится до 13 апреля. Финансовую поддержку в размере до 500 000 рублей получат проекты в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий. Общий размер грантового фонда составляет 5 млн рублей.

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года, в нее входят экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты. В 2020 году грантовый конкурс пройдет в трех городах Иркутской области (Иркутске, Усть-Илимске, Байкальске) и Дивногорске (Красноярский край). В 2021 году планируется расширение географии конкурса на другие города присутствия энергетического бизнеса компании. Информацию о конкурсе, положение, форму заявки и контактную информацию можно найти на сайте конкурса enplus-grant.ru.

Фото: пресс-служба En+ Group
По материалам пресс-службы En+ Group

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