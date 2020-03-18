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En+ Group принимает заявки на грантовый конкурс экологических проектов

Главная Экология
Красноярск
14:03 18 Марта 2020
конкурс, проекты, экология, волонтеры
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Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, провела в Дивногорске семинар в поддержку грантового конкурса, направленного на реализацию экологических инициатив по защите водных экосистем Красноярского края и других регионов присутствия компании. Победители конкурса получат до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

Участниками презентационного семинара от компании En+ стали представители некоммерческих и муниципальных организаций Дивногорска, неравнодушные к вопросам сохранения окружающей среды. На встрече представители компании ознакомили участников с ключевыми положениями конкурса и номинациями. Проект реализуется впервые и направлен на развитие экологического волонтерства, экологического предпринимательства и совершенствование инфраструктуры для снижения антропогенной нагрузки на природные территории, образовательные проекты и поддержку научных исследований, имеющих прикладное значение для сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.

Заявку на участие в грантовом конкурсе можно подать до 13 апреля 2020 года на официальный электронный адрес конкурса: zayavka@enplus-grant.ru. До этого времени претенденты на победу смогут прослушать тематические вебинары, получить у организаторов необходимые консультации по оформлению своих проектов. На официальном сайте конкурса enplus-grant.ru можно найти всю подробную информацию, контакты организаторов, скачать форму заявки и положение. Для удобства заявителей в положении о конкурсе отражены критерии, которыми будут руководствоваться эксперты при оценке заявок. Так у каждого участника появляется возможность самостоятельно проанализировать свои шансы на получение гранта.

Размер грантового фонда в 2020 году составит 5 млн рублей. Максимальная сумма гранта для реализации проекта-победителя - 500 000 рублей.

Светлана Чекалина, руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group:

- Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий, которая реализуется компанией с 2011 года. В этом году мы запускаем пилотный проект в Красноярском крае и Иркутской области: в Дивногорске, Иркутске, Байкальске и Усть-Илимске. В рамках конкурса в 2020 году будут рассматриваться инициативы по сохранению Енисея, Ангары и их притоков, а также озера Байкал. Мы ждем интересных и нужных данным территориям проектов, прежде всего, от местных сообществ и выбрали грантовый конкурс как наиболее эффективный и прозрачный механизм поддержки таких проектов.

Фото: En+ Group
По материалам En+ Group

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