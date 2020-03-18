Завод под Красноярском могут закрыть за 18-кратное превышение выбросов свинца

В Красноярском крае специалисты продолжают следить за экологией и выявлять загрязнителей воздуха. Накануне полицейские вместе с инспекторами Минэкологии выявили предприятие в Емельяновском районе - завод не следил за выбросами, отчитались в МВД.

«Проведенная экспертиза зафиксировала превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе почти в 20 раз (свинца – 18 раз, взвешенных веществ – 1,9 раза)», - рассказали в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «загрязнение атмосферы». Руководителю предприятия грозит арест до 3 месяцев. Сам завод могут временно закрыть - это произойдет по решению суда. Какую именно продукцию производил объект, не сообщается.