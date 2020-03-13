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Чадящие автобусы красноярского перевозчика сняли с рейса

Главная Экология
Красноярск
11:40 13 Марта 2020
экология, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Экологи совместно с представителями прокуратуры проверили автобусы №№ 11, 49, 52, 87 в Красноярске. Специалисты отобрали пробы и проверили их в лаборатории на наличие загрязняющих веществ. О результатах проверки отчитались в прокуратуре Центрального района. 

«В отработанных газах 11 автобусов зафиксировано два превышения показателя поглощения света в автобусах марки МАЗ (в одном - в 2 раза, во втором – в 1,17 раза). В связи с выявленными нарушениями автотранспортные средства не вышли в рейс», - пояснили в ведомстве. 

Красноярскому перевозчику - «КПАТП № 5» - внесли представление. Также два административных дела завели на механика. В его обязанности входила проверка автобусов. Работнику теперь грозят штрафы за «выпуск в рейс транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ превышает нормативы, установленные государственными стандартами». 

 

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