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КрАЗ вложит в экологическую модернизацию производства более 1,4 млрд рублей

Главная Экология
Красноярск
14:41 5 Марта 2020
инвестиции, предприятие, модернизация, проект, металлургия
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Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ в течение пяти лет направит на усовершенствование технологии производства алюминия и очистки газов 1,458 миллиарда рублей. В рамках национального проекта «Чистый воздух» завод планирует значительно снизить влияние на атмосферу Красноярска.

КрАЗ одним из первых крупных промышленных предприятий России включился в национальный проект «Чистый воздух» и только за 2019 год инвестировал в экологические проекты 645 млн рублей. Завод получил комплексное экологическое разрешение и за 5 лет намерен реализовать на производстве серию принципиально новых  технологий, направленных на снижение промышленных выбросов. 

– На Красноярском алюминиевом заводе внедряются самые современные технические решения, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ, – рассказал управляющий директор «РУСАЛ Красноярск» Евгений Курьянов. – В этом году мы завершим перевод электролизеров на технологию «ЭкоСодерберг», которая включена в справочник наилучших доступных технологий. КрАЗ первым в мире создал и тиражирует средства непрерывного контроля – видеомониторинг, позволяющий с помощью нейросетей распознавать все случаи разгерметизации электролизеров. На предприятии внедрен программно-аналитический модуль ECOLOGY, непрерывно контролирующий экологическое состояние корпусов электролиза и всего завода в целом, а также позволяющий получить оценку экологической эффективности производства, в том числе, используя данные системы видеомониторинга.

Один из ключевых проектов, который будет запущен в марте – использование нового вида сырья – компаундного угольного пека со сниженным содержанием полициклических ароматических углеводородов. Это позволит КрАЗу снизить выбросы по бенз(а)пирену.

Реализация экологических проектов в рамках нацпроекта «Чистый воздух» – это продолжение масштабной экологической модернизации КрАЗа, которая ведется с 2004 года. На заводе построены 24 газоочистки с двухступенчатой системой, соответствующей современными мировым практикам. Эффективность улавливания основных загрязняющих веществ – более 99%. Внедрена система автоматической подачи сырья в электролизер, исключающая его разгерметизацию. Усовершенствована система газоудаления, которая обеспечила высокий коэффициент укрытия электролизеров – до 98%. За период проведения  экологической модернизации выбросы загрязняющих веществ КрАЗа снижены почти в 2 раза.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Экология / НОВОСТИ
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