4 марта
Красноярск
погода -1 °C
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Лучшие эко-проекты по сохранению Енисея, Ангары и Байкала получат гранты на реализацию

Главная Экология
Красноярск
16:39 4 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В двух регионах России - Красноярском крае и Иркутской области - объявлен грантовый конкурс эко-проектов. Лучшие идеи по сохранению Енисея, Байкала и Ангары получат до 500 тысяч рублей на реализацию. Общий грантовый фонд составит 5 млн рублей. 

Конкурс проводит компания En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Его цель - поддержка водных экосистем и биоразнообразия Сибири. В этом году, по данным организаторов, конкурс стартует в пилотном режиме в Дивногорске, Иркутске, Усть-Илимске и Байкальске. С 2021-го его проведут и в других российских городах. 

«В рамках конкурса в 2020 году будут рассматриваться проекты сохранения Енисея, Ангары и их притоков, Байкала и его природных территорий. Участники могут предложить идеи, направленные на развитие волонтерских инициатив в области охраны и развития водных экосистем, поддержку экологического предпринимательства и совершенствование инфраструктуры для снижения антропогенной нагрузки на природную территорию, образовательные проекты», - рассказали организаторы. 

В отдельную номинацию включат научные проекты в области сохранения рек и озер. Заявки принимаются от магистрантов, аспирантов и докторов вузов. 

Добавим, что принять участие в грантовом конкурсе смогут некоммерческие организации, бюджетные учреждения, товарищества собственников жилья, управляющие компании, бизнесмены и юридические лица, чья деятельность напрямую касается экологических направлений. 

Заявки от участников принимают до 13 апреля 2020 года. Проекты можно отправить на электронную почту: zayavka@enplus-grant.ru. Дополнительная информация отображена на сайте.

Отметим, что все претенденты смогут бесплатно поучаствовать в семинарах и презентациях в рамках конкурса. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевые предприятия установят системы мониторинга за качеством воздуха

Краевые предприятия установят системы мониторинга за качеством воздуха

4 Марта 2020 г.
В правительстве прошло совещание с руководством промышленных объектов
Новости Красноярска: Экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1

Экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1

3 Марта 2020 г.
Что сделано за два года
Новости Красноярска: Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты конкурса «Зеленая волна» РУСАЛа

Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты конкурса «Зеленая волна» РУСАЛа

3 Марта 2020 г.
В 2019 году открыто новое направление – «Экоинициатива»
Новости Красноярска: Больше половины предприятий в Красноярске проигнорировали режим «черного неба»

Больше половины предприятий в Красноярске проигнорировали режим «черного неба»

28 Февраля 2020 г.
Они не предоставили отчеты о снижении выбросов
Новости Красноярска: Глава СГК назвал экологические приоритеты компании в Красноярске

Глава СГК назвал экологические приоритеты компании в Красноярске

28 Февраля 2020 г.
Общаясь с гостями, генеральный директор СГК назвал первоочередные направления работы
Новости Красноярска: В Красноярске снова режим «черного неба»

В Красноярске снова режим «черного неба»

26 Февраля 2020 г.
Он введен на два дня
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские депутаты просят разрешить эвтаназию бродячих собак

Красноярские депутаты просят разрешить эвтаназию бродячих собак

3 Марта 2020 г.
С таким предложением народные избранники обратились в Госдуму
Новости Красноярска: Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

29 Февраля 2020 г.
Они сбились с пути
Новости Красноярска: В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

3 Марта 2020 г.
На кадрах несовершеннолетние идут по улице без верхней одежды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19