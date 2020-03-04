Лучшие эко-проекты по сохранению Енисея, Ангары и Байкала получат гранты на реализацию

В двух регионах России - Красноярском крае и Иркутской области - объявлен грантовый конкурс эко-проектов. Лучшие идеи по сохранению Енисея, Байкала и Ангары получат до 500 тысяч рублей на реализацию. Общий грантовый фонд составит 5 млн рублей.

Конкурс проводит компания En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Его цель - поддержка водных экосистем и биоразнообразия Сибири. В этом году, по данным организаторов, конкурс стартует в пилотном режиме в Дивногорске, Иркутске, Усть-Илимске и Байкальске. С 2021-го его проведут и в других российских городах.

«В рамках конкурса в 2020 году будут рассматриваться проекты сохранения Енисея, Ангары и их притоков, Байкала и его природных территорий. Участники могут предложить идеи, направленные на развитие волонтерских инициатив в области охраны и развития водных экосистем, поддержку экологического предпринимательства и совершенствование инфраструктуры для снижения антропогенной нагрузки на природную территорию, образовательные проекты», - рассказали организаторы.

В отдельную номинацию включат научные проекты в области сохранения рек и озер. Заявки принимаются от магистрантов, аспирантов и докторов вузов.

Добавим, что принять участие в грантовом конкурсе смогут некоммерческие организации, бюджетные учреждения, товарищества собственников жилья, управляющие компании, бизнесмены и юридические лица, чья деятельность напрямую касается экологических направлений.

Заявки от участников принимают до 13 апреля 2020 года. Проекты можно отправить на электронную почту: zayavka@enplus-grant.ru. Дополнительная информация отображена на сайте.

Отметим, что все претенденты смогут бесплатно поучаствовать в семинарах и презентациях в рамках конкурса.