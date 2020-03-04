Краевые предприятия установят системы мониторинга за качеством воздуха

Губернатор Александр Усс провел совещание с руководством промышленных предприятий Красноярска в краевом правительстве. Глава региона призвал объекты I категории – РУСАЛ и СГК – ускорить оснащение приборами учета выбросов. Остальным заводам также рекомендовано в короткие сроки оборудовать системы мониторинга за качеством воздуха.

«В частности, мы сегодня услышали от директора Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Александра Шлегеля, что в этом году на ТЭЦ такие приборы будут установлены и введены в эксплуатацию. А это на год раньше положенных по закону сроков. Компания «РУСАЛ» уже проводит работу в этом направлении. Все остальные компании должны пересмотреть свои подходы, ускорить реализацию программ учета и контроля за атмосферным воздухом. Предприятия второй категории также должны рассмотреть вопрос об установке систем мониторинга в ближайшее время, даже если по закону они и не обязаны это делать», - цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, Александр Усс призвал руководителей промышленных площадок проработать вариант большего снижения выбросов в период действия в Красноярске режима неблагоприятных метеоусловий.

Отметим, что проблема «черного неба» в Красноярске обострилась в феврале, когда из-за установившейся теплой и безветренной погоды город накрыло плотным слоем смога. На прошлой неделе краевой центр с личной проверкой посетили руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и глава Росгидромета Игорь Шумаков.