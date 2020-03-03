Экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1

Два года назад 2 марта Сибирская генерирующая компания начала демонтаж первой дымовой трубы на Красноярской ТЭЦ-1, тем самым положив начало большой экологической модернизации.

Несмотря на то, что Красноярская ТЭЦ-1 укладывается в действующие экологические нормативы, решение о её модернизации назревало давно. На станции очистку газов выполняют батарейные циклонные уловители (БЦУ). В 2015 году специалисты усовершенствовали их конструкцию, и эффективность БЦУ выросла на 5%.

Читайте больше о том, что было сделано за этот период, а что еще только предстоит на сайте Сибирской генерирующей компании.

По материалам пресс-службы Сибирской генерирующей компании

Фото: Сибирская генерирующая компания