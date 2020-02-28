Больше половины предприятий в Красноярске проигнорировали режим «черного неба»

Красноярские предприятия массово проигнорировали режим «черного неба». Отчеты о снижении выбросов в период неблагоприятных метеоусловий в Минэкологии предоставили только 56 заводов. Больше половины – 60 организаций регионального надзора и два предприятия федерального надзора – информацию не направили. Они будут привлечены к административной ответственности.

«Для городов, в которых Среднесибирское УГМС объявляет режим НМУ, сформированы списки предприятий, обязанных снижать выбросы загрязняющих веществ при наступлении неблагоприятных метеоусловий. В Красноярске в такой список входят 118 предприятий. Организации подлежат как федеральному, так и региональному экологическому надзору и стоят на особом контроле в министерстве и надзорных органах», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что в середине февраля причиной неблагоприятных метеоусловий стал антициклон, который принес в город сухую и безветренную погоду. Затем режим «черного неба» объявили 25 февраля. Он действовал до 19:00 27 февраля.