Глава СГК назвал экологические приоритеты компании в Красноярске

Генеральный директор СГК Степан Солженицын рассказал руководителю федерального Росприроднадзора Светлане Радионовой об экологических приоритетах компании. Он выделил следующие направления работы в Красноярске: продолжение и ускорение мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух», активное участие в поисках альтернатив печному отоплению в частном секторе и усиление общественного контроля на красноярских ТЭЦ.

Читайте подробности на сайте https://sibgenco.online/news/element/ecology-in-priority/

По материалам Сибирской генерирующей компании

Фото: Сибирская генерирующая компания