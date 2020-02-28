28 февраля
Красноярск
погода -7 °C
65.61
 
€ 71.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава СГК назвал экологические приоритеты компании в Красноярске

Главная Экология
Красноярск
08:57 28 Февраля 2020
предприятие, энергетика, работа, выбросы
версия для печати Ico_print

Генеральный директор СГК Степан Солженицын рассказал руководителю федерального Росприроднадзора Светлане Радионовой об экологических приоритетах компании. Он выделил следующие направления работы в Красноярске: продолжение и ускорение мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух», активное участие в поисках альтернатив печному отоплению в частном секторе и усиление общественного контроля на красноярских ТЭЦ.

Читайте подробности на сайте https://sibgenco.online/news/element/ecology-in-priority/

По материалам Сибирской генерирующей компании
Фото: Сибирская генерирующая компания

В статье упоминаются:
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Больше половины предприятий в Красноярске проигнорировали режим «черного неба»

Больше половины предприятий в Красноярске проигнорировали режим «черного неба»

28 Февраля 2020 г.
Они не предоставили отчеты о снижении выбросов
Новости Красноярска: В Красноярске снова режим «черного неба»

В Красноярске снова режим «черного неба»

26 Февраля 2020 г.
Он введен на два дня
Новости Красноярска: Краевые предприятия откроют свои системы мониторинга для Росприроднадзора и Росгидромета

Краевые предприятия откроют свои системы мониторинга для Росприроднадзора и Росгидромета

26 Февраля 2020 г.
Предварительная договоренность достигнута в ходе совещания в Красноярске
Новости Красноярска: Журналист Алексей Пивоваров снимает в Красноярске выпуск «Редакции» о «черном небе»

Журналист Алексей Пивоваров снимает в Красноярске выпуск «Редакции» о «черном небе»

25 Февраля 2020 г.
Предварительно он выйдет на следующей неделе
Новости Красноярска: Глава Росприроднадзора РФ позвала красноярцев обсудить «черное небо»

Глава Росприроднадзора РФ позвала красноярцев обсудить «черное небо»

24 Февраля 2020 г.
Встреча состоится завтра
Новости Красноярска: Как очищают воздух на ТЭЦ

Как очищают воздух на ТЭЦ

21 Февраля 2020 г.
Участники проекта «Народный контроль на ТЭЦ» побывали с проверкой на ТЭЦ-2
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» сохранил интригу в противостоянии с «Барсом»

Хоккейный «Сокол» сохранил интригу в противостоянии с «Барсом»

28 Февраля 2020 г.
Красноярцы выиграли в гостях
Новости Красноярска: Представлена программа празднования Масленицы в Красноярске

Представлена программа празднования Масленицы в Красноярске

28 Февраля 2020 г.
Народные гулянья пройдут на правобережной набережной и в Татышев-парке
Новости Красноярска: На Мясокомбинате введены в эксплуатацию два долгостроя

На Мясокомбинате введены в эксплуатацию два долгостроя

28 Февраля 2020 г.
Ключи от квартир получили 228 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19