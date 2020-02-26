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В Красноярске снова режим «черного неба»

Главная Экология
Красноярск
10:29 26 Февраля 2020
красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске снова сложились погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Специалисты Среднесибирского УГМС объявили режим смога первой степени опасности с 19 часов 25 февраля. Предварительно, он продлится до 19 часов 27 февраля.

Предприятия, работающие на территории краевого центра, обязаны снизить выбросы.

Напомним, что в Красноярске со вчерашнего дня находится руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и глава Росгидромета Игорь Шумаков. Они приехали в город по просьбе губернатора Александра Усс, чтобы лично оценить экологическую ситуацию. В середине февраля из-за сухой и безветренной погоды Красноярск на четыре дня заволокло дымом.

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