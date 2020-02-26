Краевые предприятия откроют свои системы мониторинга для Росприроднадзора и Росгидромета

Промышленные предприятия Красноярска предоставят данные своих систем мониторинга Росприроднадзору и Росгидромету. Предварительная договоренность достигнута в ходе совещания в краевом центре, на которое прибыли главный государственный экологический инспектор России Светлана Радионова и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. Их цель – лично оценить экологическую ситуацию в городе.

«Нам необходимо получить совершенно прозрачную историю с теми замерами, которые получаем мы и которые ведут сами предприятия. Поэтому мы предложили поставить на производства свои лаборатории и лаборатории Росгидромета. И четко понимать, где, как и почему у нас происходят выбросы, и если они есть, как с этим бороться», - сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В ближайшие дни Росприроднадзор направит предприятиям письменные предложения о раскрытии информации.

Напомним, что федеральные чиновники прибыли в Красноярск для мониторинга экологической ситуации после волны протестов в соцсетях – в середине февраля в течение нескольких дней город был окутан густым смогом.

фото: r-19.ru