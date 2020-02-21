Часто в социальных сетях горожане спрашивают, как очищают воздух на ТЭЦ. Но одно дело — услышать в очередной раз рассказ об этом, а совсем другое — проверить на практике. Сибирская генерирующая компания пригласила жителей Красноярска самостоятельно измерить уровень пыли в воздухе. Участники проекта «Народный контроль на ТЭЦ» побывали с проверкой на ТЭЦ-2. 19 контролеров, которые записались к нам на экскурсию, прошлись по теплоэлектроцентрали со специальным прибором — датчиком всемирной сети Air Visual. Подробности исследования – в материале далее.

https://sibgenco.online/news/element/traditional-controllers-have-checked-the-level-of-dust-at-chp-2/

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании