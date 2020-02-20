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Росгидромет озвучил причину «черного неба» в Красноярске

Главная Экология
Красноярск
17:03 20 Февраля 2020
экология, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мощный антициклон стал причиной высокой загазованности в Красноярске. Об этом сообщил заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В регионе в течение двух месяцев сохраняется область высокого давления, которая обеспечивает безветренную и сухую погоду. Это в свою очередь способствует накоплению вредных веществ в атмосфере. Выбросы рассеивает только соседний циклон, который время от времени приносит в город осадки и ветер.

«В северной части Сибири погоду определяет мощный циклон, который располагается над Балтикой. Под его влиянием антициклон будет немного «прогибаться» 20-21 февраля. Ложбина северного циклона его продавит до Новосибирска, там будут осадки — снег и ветер, а дальше, после 24 февраля, обратно восстановится высокое давление. Причем оно захватит и Новосибирск. Да, после 24 числа опять восстановится антициклон», - сообщил РИА. Новости Анатолий Цыганков.

Напомним, что в Красноярске с 14 по 18 февраля действовал режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

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