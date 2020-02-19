Российский музыкант Шнуров написал стихотворение о «черном небе» в Красноярске

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram обращения жителей Красноярска - они просили помочь решить проблему «черного неба» в краевом центре. В ответ на жалобы он опубликовал стихотворение, в котором осудил замалчивание экологической проблемы в Сибири в СМИ.

Артист намекнул на то, что возникшему в Китае коронавирусу уделяется гораздо больше внимания, чем остальным не менее важным темам.

«Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму...

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая».

Напомним, в середине февраля Красноярск окутал смог, на четыре дня был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. 17 февраля город возглавил антирейтинг самых загрязненных мегаполисов мира по версии AirVisual.

Стоит отметить, что власти края все же отреагировали на проблему - 25 февраля в Красноярск приедет глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В рамках визита она «на месте обсудит с губернатором комплекс мер по улучшению экологической ситуации».