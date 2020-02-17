За мусором на пароме

Часть Большемуртинского района находится на правом берегу Енисея. Предивинск, Троицкое, Козьмо-Демьяновка и Покровка - это, конечно, не богом забытые места, но многие привычные для жителей городов и райцентров услуги там за редкость. Долгое время такой недоступной услугой был и цивилизованный вывоз мусора – чтобы не в ближайший овраг или лесок, а на специализированный полигон.. Теперь же регулярно, раз в неделю, мусоровоз левобережного оператора отправляется в эти поселки – на пароме через реку.

Местные чиновники рассказывают - еще пару лет назад мусор собирали только в райцентре. И то не на всех улицах. Говорить о вывозе из малых населенных пунктов не приходилось. Число свалок росло постоянно. Сейчас они практически все ликвидированы, а система сбора и вывоза мусора устраивает и администрацию, и жителей.

«К тому, как сейчас все устроено, люди относятся позитивно. Человек накопил за неделю мусор, вынес в положенное время, к приходу мусоровоза. Сотрудники регионального оператора приехали, забрали. Не возникает никаких проблем. Все удобно и понятно», - рассказал глава администрации Предивинского сельсовета Сергей Горячкин.

По словам исполнительного директора «Красноярской рециклинговой компании» Игоря Кима, в части сотрудничества властей с региональным оператором Большемуртинский район можно ставить в пример.

«Сегодня практически по всему району процесс отлажен. За год здесь приобрели и установили около тысячи контейнеров под ТКО, более 20 мульд (больших контейнеров) по восемь кубометров. Если раньше в районе на вывозе ТКО работали два старых ЗиЛа, то сейчас у нашего подрядчика здесь есть современная техника – «Мерседес» и два МАЗа. А в октябре начали вывоз отходов из отдаленных, труднодоступных поселков, откуда мусор, можно сказать, с прошлого века никто не вывозил», - заявил Ким.

Главную мусорную беду – свалки – районные власти сумели победить, в том числе, и с помощью регоператора. Ведь цивилизованный сбор автоматически не ликвидировал горы мусора в лесах и оврагах. Их тоже пришлось вывозить. Ликвидация этих завалов в прошлом году обошлась району в полтора миллиона рублей.

«В Большой Мурте у 80% жителей контейнеры и точки сбора ТКО находятся в шаговой доступности. Для остальных пока организован мешковой сбор, но уже в этом году на всех улицах райцентра появятся контейнеры», - рассказал заместитель главы администрации Большемуртинского района Дмитрий Миронов.

Такой «мусорной» дисциплиной похвастаться могут единицы муниципальных образований. Как отметил исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким, в вопросе взаимодействия местной власти и оператора по обращению с ТКО Большемуртинский район можно назвать образцовым.

текст: Алексей Спиридонов

фото: Сергей Токарев