Режим НМУ в Красноярске продлили на сутки

Синоптики Среднесибирского УГМС объявили о том, что режим «черного неба» в Красноярске решено продлить до 19:00 18 февраля. В городе с выходных сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания примесей в воздухе.

Напомним, режим «черного неба» беспрерывно действует в краевом центре с пятницы, 14 февраля. Сначала синоптики объявили его до понедельника, затем продлили еще на сутки. В городе по-прежнему держится теплая и безветренная погода.

Отметим, что в понедельник утром красноярцы жаловались на сильную дымку и едкий запах. Во время режима НМУ горожанам рекомендуют меньше находиться на свежем воздухе, а предприятиям необходимо снизить количество выбросов до минимума.