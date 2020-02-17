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Режим НМУ в Красноярске продлили на сутки

Главная Экология
Красноярск
16:06 17 Февраля 2020
экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики Среднесибирского УГМС объявили о том, что режим «черного неба» в Красноярске решено продлить до 19:00 18 февраля. В городе с выходных сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания примесей в воздухе. 

Напомним, режим «черного неба» беспрерывно действует в краевом центре с пятницы, 14 февраля. Сначала синоптики объявили его до понедельника, затем продлили еще на сутки. В городе по-прежнему держится теплая и безветренная погода. 

Отметим, что в понедельник утром красноярцы жаловались на сильную дымку и едкий запах. Во время режима НМУ горожанам рекомендуют меньше находиться на свежем воздухе, а предприятиям необходимо снизить количество выбросов до минимума. 

 
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