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Минэкологии запустило бесплатный номер «горячей линии» для краснояцев

Главная Экология
Красноярск
09:55 17 Февраля 2020
общество, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новый номер «горячей линии» для жителей Красноярского края запустило региональное Минэкологии. Теперь сообщать о выбросах и несанкционированных свалках красноярцы могут по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-20-11-116.

Прежний телефон для связи также продолжает работать – обращения принимаются по линии 8(391)21-21-706.

В краевом правительстве сообщили, что в прошлом году красноярцы оставили по телефону «горячей линии» Минэкологии более трех тысяч обращений. Половина из них была с жалобами на общее задымление в городе, на работу предприятий пришлась треть звонков, редко красноярцы жаловались на несанкционированные свалки и работу региональных операторов в сфере обращения с ТКО. 

Напомним, в Красноярске до 19:00 17 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий. В городе держится теплая и безветренная погода. Жителям рекомендуют воздержаться от прогулок на свежем воздухе, а предприятиям необходимо снизить количество выбросов во время «черного неба». 

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