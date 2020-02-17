Минэкологии запустило бесплатный номер «горячей линии» для краснояцев

Новый номер «горячей линии» для жителей Красноярского края запустило региональное Минэкологии. Теперь сообщать о выбросах и несанкционированных свалках красноярцы могут по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-20-11-116.

Прежний телефон для связи также продолжает работать – обращения принимаются по линии 8(391)21-21-706.

В краевом правительстве сообщили, что в прошлом году красноярцы оставили по телефону «горячей линии» Минэкологии более трех тысяч обращений. Половина из них была с жалобами на общее задымление в городе, на работу предприятий пришлась треть звонков, редко красноярцы жаловались на несанкционированные свалки и работу региональных операторов в сфере обращения с ТКО.

Напомним, в Красноярске до 19:00 17 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий. В городе держится теплая и безветренная погода. Жителям рекомендуют воздержаться от прогулок на свежем воздухе, а предприятиям необходимо снизить количество выбросов во время «черного неба».