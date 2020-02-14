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Красноярцы проведут выходные под «черным небом»

Главная Экология
Красноярск
15:19 14 Февраля 2020
экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики Среднесибирского УГМС объявили в Красноярске режим «черного неба» - он будет действовать с 19:00 14 февраля до 19:00 17 февраля. 

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - говорится в сообщении метеорологов. 

За последние сутки специалисты выявили превышение взвешенных частиц в Центральном районе.  

Напомним, в середине февраля специалисты обещают красноярцам теплую и безветренную погоду. Температура воздуха днем будет держаться на отметке -3...-5 градусов. 

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