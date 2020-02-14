Красноярцы проведут выходные под «черным небом»

Синоптики Среднесибирского УГМС объявили в Красноярске режим «черного неба» - он будет действовать с 19:00 14 февраля до 19:00 17 февраля.

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - говорится в сообщении метеорологов.

За последние сутки специалисты выявили превышение взвешенных частиц в Центральном районе.

Напомним, в середине февраля специалисты обещают красноярцам теплую и безветренную погоду. Температура воздуха днем будет держаться на отметке -3...-5 градусов.