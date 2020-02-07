Красноярских школьников учат бережному отношению к природе и окружающему миру

Первое в 2020 году занятие прошло в гимназии № 3 (ул. Новая Заря, 23). Третьеклассники узнали о том, сколько бытового мусора ежедневно появляется в городе, какой вред природе и человеку наносят различные отходы и что можно сделать, чтобы не допустить превращения города и его окрестностей в огромную свалку.

Дети с удовольствием отвечали на вопросы о том, как у них дома обращаются с мусором. Специалисты Красноярской рециглинговой компании объяснили, как правильно разделять мусор и какие отходы можно использовать вторично после переработки.

Школьники приняли участие в экологической игре «Разделяй правильно» и получили в подарок полезные сувениры: цветные карандаши, ручки, блокноты, браслеты и светоотражающие брелоки.

В 2020 году экологические уроки от КРК будут проходить два раза в месяц, в том числе, и по заявкам от школ.

Заявку можно подать по телефону: +7 (391) 219 35-75 доб. 715