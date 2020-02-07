7 февраля
Красноярск
погода 0 °C
62.8
 
€ 69.08
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ – глобальный лидер в климатическом рейтинге Carbon Disclosure Project

Главная Экология
Красноярск
10:28 7 Февраля 2020
предприятие, металлургия, рейтинг, экология, выбросы
версия для печати Ico_print

РУСАЛ признан глобальным лидером в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP) по работе с климатическими рисками по всей цепочке поставок.
 
Результат рейтинга демонстрирует высокую эффективность стратегии РУСАЛа по снижению выбросов парниковых газов, управлению климатическими рисками и информационной открытости в этой сфере. РУСАЛ вошел в число 160 компаний-лидеров рейтинга CDP из более чем 4800 участников, активно работающих с поставщиками для снижения климатических рисков. РУСАЛ стал первой компанией алюминиевой отрасли в мире, получившей этот высокий рейтинг.

«РУСАЛ последовательно реализует долгосрочную стратегию в области ответственного отношения к изменениям климата, при этом углеродный след нашей продукции один из самых низких в мире. Почетно, что эти достижения получают признание экспертного сообщества на международном уровне. Работая с большим количеством поставщиков электроэнергии, топлива, сырья и других материалов, РУСАЛ следует собственному «Кодексу делового партнера» и системе требований к поставщикам. В этих документах, помимо прочего, принимаются во внимание экологические и социальные риски, связанные с цепочкой поставок, стандарты качества продукции, что соответствует лучшим международным практикам», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

 

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярских школьников учат бережному отношению к природе и окружающему миру

Красноярских школьников учат бережному отношению к природе и окружающему миру

7 Февраля 2020 г.
Возобновлена серия экологических уроков в школах краевого центра
Новости Красноярска: В Красноярске наказали муниципального перевозчика за излишне вредные выхлопные газы автобусов

В Красноярске наказали муниципального перевозчика за излишне вредные выхлопные газы автобусов

23 Января 2020 г.
Делом занималась прокуратура
Новости Красноярска: Красноярским детсадам рекомендовали ограничить прогулки воспитанников во время НМУ

Красноярским детсадам рекомендовали ограничить прогулки воспитанников во время НМУ

17 Января 2020 г.
Соответствующее поручение дал губернатор региона
Новости Красноярска: Режим «черного неба» ввели в Красноярске на три дня

Режим «черного неба» ввели в Красноярске на три дня

27 Декабря 2019 г.
Он будет действовать до 19:00 30 декабря
Новости Красноярска: Красноярские ученые запустили свою систему мониторинга за качеством воздуха

Красноярские ученые запустили свою систему мониторинга за качеством воздуха

26 Декабря 2019 г.
Создан специальный сайт
Новости Красноярска: Названы города края с самым грязным и чистым воздухом

Названы города края с самым грязным и чистым воздухом

24 Декабря 2019 г.
Хуже всего - в Красноярске и Лесосибирске
Новости компаний
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Под Красноярском из-за сильного тумана столкнулись десять машин

Под Красноярском из-за сильного тумана столкнулись десять машин

6 Февраля 2020 г.
Решается вопрос об объезде данного участка
Новости Красноярска: Красноярск готовится к покупке новых троллейбусов и трамваев

Красноярск готовится к покупке новых троллейбусов и трамваев

3 Февраля 2020 г.
Планируется приобрести 50 единиц электротранспорта
Новости Красноярска: В Красноярске водитель сбил школьницу и скрылся

В Красноярске водитель сбил школьницу и скрылся

5 Февраля 2020 г.
Теперь полицейские ищут свидетелей аварии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19