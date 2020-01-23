В Красноярске наказали муниципального перевозчика за излишне вредные выхлопные газы автобусов

В Красноярске наказали муниципального перевозчика за излишние выхлопные газы автобусов. Прокуратура Железнодорожного района проверила, как предприятие «КПАТП № 7» исполняет законодательство об охране окружающей среды, атмосферного воздуха, о безопасности дорожного движения. Замеры дымности в отработавших газах двигателей автобусов провели специалисты «Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды» на остановке «Железнодорожный вокзал»

«В результате выявлены факты превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в выхлопе автобусов», - заявили в ведомстве.

Прокуратурой района генеральному директору муниципального предприятия внесено представление, контролер технического состояния транспортных средств привлечен к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что «КПАТП № 7» обслуживает следующие маршруты, которые останавливаются на ЖД-вокзале: №№ 37, 55, 56. Какие из них не соответствовали нормативам, в ведомстве не уточнили.