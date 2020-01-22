В каком классе ваше мусорное ведро?

Принято считать, что бытовой мусор, который производит каждый из нас, — штука довольно безопасная. А вот всевозможные отходы промышленности — это ужасно, токсично и радиоактивно. По большому счету это так, и производства обязаны получать множество разрешений и сертификатов, подтверждающих, что предприятие отвечает всем требованиям безопасности.

На самом деле и «домашний» мусор может оказаться не таким безобидным, и экологичное, на первый взгляд, производство способно оставить негативный след. Давайте разберемся, какие бывают отходы и что с ними делать.

В России принята классификация отходов по степени опасности для экосистемы, в ней более 7,5 тысячи вариантов! Познакомиться с классификатором можно здесь.

Например, есть «древесная зелень», «отходы переработки цист рачка артемии» и даже «отходы при определении массовой доли воды в перхлорате аммония с использованием реактива Фишера». В каталоге учтены все виды деятельности (кроме атомной промышленности, там особая классификация), так или иначе оставляющие свой след, и все, с позволения сказать, формы этого следа: жидкие, твердые, стружка, волокно, эмульсия, кусок, пыль, смеси веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях…

Все отходы делятся на пять классов опасности (от высшего к низшему), вред для экологии оценивается по тому, способна ли экосистема восстановиться и как быстро.

1 класс — это сверхопасные отходы

Отходы, которые оказывают крайне негативное воздействие на организм человека и природу. Они буквально убивают все живое, причем безвозвратно. Экосистема разрушается полностью. К отходам первого класса опасности относят такие вещества, как ртуть, таллий, озон, химические соединения свинца, а также содержащие их предметы.

Чаще всего источником отходов первого класса являются химические производства. Однако в промышленности основной объем таких отходов приходится на ртутные лампы. Они относятся к первому или второму классам опасности. И если ртутные термометры постепенно вытесняются безопасными галинстановыми и электронными, то энергосберегающие лампы набирают популярность. Но мало кто знает, что даже 3–5 миллиграмм ртути, которые содержатся в такой лампочке, могут стать причиной тяжелого отравления.

Важно! Вкручивать люминесцентную лампу надо, держа за корпус, а не за стекло. Если она все же разбилась, необходимо собрать осколки влажной тряпкой, вымыть пол хлорным отбеливателем или раствором марганцовки, а также проветрить помещение. Категорически нельзя пользоваться пылесосом, веником и вентилятором или кондиционером — так вы только поможете парам ртути разлететься по квартире. Разбитую лампу следует положить в плотный полиэтиленовый пакет (или несколько) и отнести в пункт утилизации. Ни в коем случае нельзя выбрасывать ее в мусоропровод или канализацию.

2 класс — высоко опасные отходы

К ним относят вещества, после нейтрализации которых природа может восстанавливаться по меньшей мере 30 лет. Это отходы кислот: азотной, серной, соляной, фосфорной, уксусной — отходы изопропилового спирта, который применяют при измерениях или в химической, металлургической отраслях. Из классификатора, например, становится ясно, что серную кислоту используют в молочном производстве для определения массовой доли жира.

Высоко опасными отходами считаются и такие привычные вещи, как отработавшие свое автомобильные аккумуляторы, элементы питания для компьютеров, смартфонов, все виды батареек. Их ни в коем случае нельзя вскрывать и выбрасывать на свалку: внутри содержатся очень токсичные вещества, которые могут отравить почву и воду. Напомним, восстановиться природа сможет не раньше чем через 30 лет после того, как зараженную почву обработают специальными нейтрализующими веществами!

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3 класс — умеренно опасные отходы

Согласно классификатору, экосистема сможет восстановиться через десять лет после того, как загрязняющие вещества дезактивируют. В эту группу входят машинные масла, смазки, топливные и масляные фильтры, аккумуляторы без электролита, нефтепродукты, растворители и множество стройматериалов: цемент, краски, лаки, ацетон… Собирать такие отходы необходимо на оборудованной площадке и вывозить специальными рейсами, отдельно от остального мусора. На заправках, в автосервисах (у которых есть все необходимые лицензии) созданы условия для временного хранения таких отходов. Строительные компании, возводя жилые комплексы, тоже обязаны соблюдать правила. Жильцов многоквартирных домов, которые делают ремонт, просят выносить строительные отходы на специальные площадки. Но зачастую люди ленятся или не придают значения этой просьбе и выбрасывают строительный мусор в мусоропровод или общий контейнер.

Любопытно. Свежий птичий помет и свиной навоз — тоже отходы третьего класса опасности, достаточно токсичные. Поэтому свиноферма на 12 тысяч голов или птицефабрика, которая содержит 400 тысяч кур-несушек, обязаны иметь санитарно-защитную зону не менее 1000 метров. Санитарно-защитная зона Красноярской ТЭЦ-3, например, согласно требованиям СанПиН, должна быть 500 метров.

4 класс — отходы низкой степени опасности

Считается, что экосистема восстановиться уже через три года года после того, как такие отходы будут вывезены. Это кирпич, битум, рубероид, дорожный мусор, автомобильные шины, старая мебель, компьютеры, телефоны, принтеры и даже отходы, которые образуются при производстве кормов для животных. Отходы малоопасные, но все равно требующие внимания. Их нельзя просто так сжечь — при сгорании покрышки или бабушкиного шкафа, пропитанного лаками и клеями, в атмосферу выделяется едва ли не вся таблица Менделеева. Отходы четвертого класса можно перерабатывать, превращая в ценное и полезное вторсырье.

К четвертому классу относят и золошлаки, и золу, причем как древесную, так и угольную, торфяную, и золу от сжигания подсолнечной или рисовой лузги — всякое бывает в малой энергетике. С точки зрения воздействия на окружающую среду и перспективы дальнейшего использования это одно и то же — малоопасный материал, который может принести пользу.

5 класс — почти неопасные отходы

По данным Всемирного банка, среднестатистический россиянин производит в день чуть больше килограмма мусора, и это в основном продукты и их упаковка: примерно 25% — собственно пищевые отходы, еще почти 20% — бумага и картон, 17% — стекло, чуть больше 10% — пластик. Всего в 2017 году россияне произвели 60 миллионов тонн бытовых отходов. При этом, по данным Министерства природных ресурсов России, в переработку в среднем по стране пока идет примерно 8% отходов, а площадь свалок, по информации Росстата, превышает 40 тысяч квадратных километров. Это 16 территорий Москвы! Есть над чем подумать.

В инфографике представлены данные Всемирного банка

Кстати, зола от углей Бородинского разреза относится к пятому классу опасности, а не к четвертому. Это связано с концентрацией потенциально вредных веществ в несгораемом остатке — золе и шлаках. В бородинском угле их меньше, чем в углях других сибирских месторождений. Поэтому золошлаки с ТЭЦ, применяющих это топливо, можно брать в переработку на ценные строительные материалы сразу же, без дополнительных процедур. Или использовать при рекультивации земель после перевода в золошлаковые материалы. Как именно это происходит, читайте здесь.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании