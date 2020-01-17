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Красноярским детсадам рекомендовали ограничить прогулки воспитанников во время НМУ

Главная Экология
Красноярск
11:18 17 Января 2020
экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярским детсадам и школам рекомендовали ограничить прогулки воспитанников и учеников в период действия неблагоприятных метеоусловий. Глава края Александр Усс поручил министерствам образования и экологии актуализировать дополнительные меры во время режима «черного неба».

«Однозначные рекомендации воздерживаться от организации прогулок при объявлении режима НМУ давались руководителям детских садов и школ еще в 2018 году. Судя по всему, надо уточнить эти требования с учетом сегодняшних реалий и повторить их еще раз», - написал губернатор в Instagram. 

Он отметил, что система мониторинга состояния атмосферного воздуха в регионе  отлажена, и, «включив голову, можно правильно решать — когда, где и сколько гулять на улице».

По рекомендациям специалистов, во время действия режима НМУ жителям Красноярска и других городов края рекомендуется реже пребывать на улице, а также закрывать окна в квартирах. Такие советы дают в краевом Роспотребнадзоре. 

В последний раз режим «черного неба» в Красноярске вводили на три дня в начале января 2020-го. По данным за 2019 год, НМУ действовал в краевом центре реже, чем в предыдущие годы - синоптики объявляли его 13 раз. 

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