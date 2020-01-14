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Экологические уроки в школах как способ формирования эко-мышления

Главная Экология
Красноярск
11:01 14 Января 2020
урок, экология, школьники
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- Прежде, чем бутылку выкинуть, её надо помыть, снять крышку и смять!

- Из пластиковых бутылок можно сделать теплую кофту или рюкзак!

- Мы теперь всегда будем пластиковые бутылки собирать и макулатуру сдавать!

Экологические уроки в школах как способ формирования эко-мышления

Первоклашки лицея №1 и второклассники 151 школы делятся эмоциями и впечатлениями. В обеих школах «Красноярская рециклинговая компания», левобережный оператор по обращению с ТКО, провела заключительные в 2019 году экологические уроки. Сотрудники компании в течение года на постоянной основе по приглашению разных школ рассказывали, как правильно сортировать мусор, зачем это нужно, и что можно сделать из вторичных отходов. Первый  такой урок прошел еще в феврале, в 131-й прогимназии, а уже в ноябре ученики этого образовательного учреждения собрали почти полтонны пластика и стали победителями второй краевой экологической олимпиады.

«Глобальная задача «мусорной реформы» — уменьшить количества захораниваемого мусора и увеличить количества перерабатываемого. Чтобы это сделать, нужно, в первую очередь, организовать раздельный сбор мусора. Сейчас очень часто говорят о том, что экология плохая, что надо что-то делать, но каждый считает, что это должен делать кто-то другой. Начинать же нужно с себя. Если сознание старшего поколения трудно переломить, то детей можно правильно воспитывать со школьной скамьи», - рассказывает исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

Именно поэтому «Красноярская рециклинговая компания» активно инициирует и поддерживает различные экологические акции и занимаемся эко-просвещением.

Каждый такой урок направлен на формирование экологического мышления у подрастающего поколения, представление и поддержку детских и молодежных инициатив, направленных на бережное отношение к природному наследию края. Таким образом, у детей, которые в будущем станут потребителями услуг отрасли обращения с ТКО, формируется ответственное отношение к тем вопросам, которым ранее в нашей стране уделяли недостаточно внимания. И именно с ними внедрение системы раздельного сбора мусора для дальнейшей его сортировки и переработки станет реально возможным и эффективным.

Экологические уроки в школах как способ формирования эко-мышления

Занятия для учащихся младших классов проходят в игровой форме. Ребят на уроке учат сортировать отходы по видам с помощью игры — карточки с изображенным на нем мусором нужно поместить в правильные ячейки. По окончании игры детям вручают «удостоверение зеленого агента», а также сувениры от компании. Старшеклассникам сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» рассказывают не только о раздельном сборе отходов, но и о том, во что может превратиться переработанный мусор. Но и маленьких, и больших всегда впечатляет заключительная часть уроков – на школьном дворе они своими глазами могут увидеть современный мусоровоз в работе и даже посидеть в его кабине.

«У детей всегда много вопросов, — рассказывает руководитель отдела экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» Наталья Орлова. — Некоторые спрашивают, что нужно, чтобы поступить на экологов, насколько актуальна эта профессия, к каким предметам нужно готовиться, чтобы поступить на факультет экологии и природопользования. Это значит, что мы доносим до их сердец информацию о важности сортировки и переработки мусора. Будем продолжать в том же духе».

Одной из ключевых целей реформы в сфере обращения с ТКО является увеличение к 2024 году доли отходов, вовлеченных в сортировку и вторичную переработку. Помимо создания колоссального количества необходимых для этого новых инфраструктурных проектов, есть не менее важная задача по формированию у жителей осознанного потребления и ответственного отношения к производимым ими отходам. Важно донести до конечного потребителя важность и нужность задач, поставленных в рамках Национального проекта «Экология»

Экологические уроки в школах как способ формирования эко-мышления

Проводить экологические уроки левобережный региональный оператор по обращению с ТКО планирует и дальше. Для этого достаточно оставить заявку на сайте компании, либо отправить по электронной почте: info@kras-tko.ru.

 

текст: Алексей Спиридонов

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