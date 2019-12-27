Режим «черного неба» ввели в Красноярске на три дня

В Красноярске 27 декабря с 19:00 будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Его ввели на три дня - до 19:00 30 декабря, сообщили в Среднесибирском УГМС.

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - говорится в сообщении.

Напомним, последний раз режим «черного неба» в Красноярске объявляли 23 декабря. Также синоптики неоднократно вводили его в конце ноября. Предприятия в этот период обязаны снизить вредные выбросы, а красноярцам советуют ограничить пребывание на улице и держать окна закрытыми.

Отметим, что в ближайшие дни в краевом центре ожидается морозная и безветренная погода.