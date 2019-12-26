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Красноярские ученые запустили свою систему мониторинга за качеством воздуха

Главная Экология
Красноярск
11:50 26 Декабря 2019
экология, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые красноярского центра СО РАН запустили собственную систему наблюдения за качеством атмосферного воздуха - на новом сайте публикуется информация об уровне загрязнения в текущих метеоусловиях. 

«Система опирается на распределенные по городу сертифицированные и откалиброванные автоматические станции мониторинга. Они регистрируют характеристики атмосферы и через сотовую сеть передают эту информацию в централизованную базу данных», - рассказали в научном центре. 

Сегодня в Красноярск работает более 20 станций мониторинга - их количество, по словам ученых, будет увеличиваться. Каждая станция измеряет температуру, влажность воздуха, давление и концентрацию взвешенных частиц. Это мелкая пыль, которая является опасной для здоровья людей. С пунктов наблюдения информация передается в научный центр, где исследователи анализируют полученные данные. 

Уровень загрязнения на сайте отображается разными цветами. В будущем ученые разработают собственную программу по улучшению экологии в Красноярске. 

Фото: СО РАН

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