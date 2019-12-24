Названы города края с самым грязным и чистым воздухом

Среднесибирская служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обнародовала результаты мониторинга за III квартал 2019 года в шести городах Красноярского края.

В обзоре обобщены данные с 18 стационарных постов. По итогам исследования уровень загрязнения атмосферного воздуха в Ачинске, Канске и Назарово характеризовался как «низкий», т.е. значения стандартных индексов не превышало допустимых норм. Красноярск и Лесосибирск показали уровень загрязнения воздуха - «высокий». Там превышены допустимые нормативы содержания в воздухе бензапирена, взвешенных веществ, диоксид азота и формальдегида. В Минусинске статус загрязнения – «повышенный» с преобладанием бензапирена.

Отметим, что по данным, полученными экологами в III квартале прошлого года, в воздушном пространстве Ачинска концентрация вредных веществ также не превышала предельно-допустимые значения.