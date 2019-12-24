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Названы города края с самым грязным и чистым воздухом

Главная Экология
Красноярск
12:33 24 Декабря 2019
воздух, экология, ачинск, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Среднесибирская служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обнародовала результаты мониторинга за III квартал 2019 года в шести городах Красноярского края.

В обзоре обобщены данные с 18 стационарных постов. По итогам исследования уровень загрязнения атмосферного воздуха в Ачинске, Канске и Назарово характеризовался как «низкий», т.е. значения стандартных индексов не превышало допустимых норм. Красноярск и Лесосибирск показали уровень загрязнения воздуха - «высокий». Там превышены допустимые нормативы содержания в воздухе бензапирена, взвешенных веществ, диоксид азота и формальдегида. В Минусинске статус загрязнения – «повышенный» с преобладанием бензапирена.

Отметим, что по данным, полученными экологами в III квартале прошлого года, в воздушном пространстве Ачинска концентрация вредных веществ также не превышала предельно-допустимые значения.

Названы города края с самым грязным и чистым воздухом

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