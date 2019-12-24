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В Красноярске объявлен режим НМУ

Главная Экология
Красноярск
08:55 24 Декабря 2019
общество, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске снова действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Среднесибирское УГМС ввело спецрежим в связи с безветренной погодой, которая препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Синоптики ожидают, что к вечеру режим НМУ удастся снять - он будет действовать до 19:00 24 декабря. В течение дня ожидается юго-западный ветер до 7-12 м/с. Воздух прогреется до -6…-8°С.

Отметим, что с начала декабря режим «черного неба» в Красноярске объявлен второй раз. Также синоптики неоднократно вводили его в конце ноября. Предприятия в этот период обязаны снизить вредные выбросы, а горожанам советуют ограничить пребывание на улице и держать окна закрытыми.

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