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Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля

Главная Экология
Красноярск
12:27 20 Декабря 2019
предприятие, проверка, производство, экология
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Санитарно-промышленная лаборатория ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») аккредитована в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории. Такая необходимость возникла в связи со вступлением в силу принятых в 2014 году поправок к закону «Об охране окружающей природной среды».

Теперь предприятие может собственными силами осуществлять экологический контроль в полном соответствии с действующим законодательством – оценивать эффективность работы газоочистных установок, определять концентрацию газообразных веществ и неорганической пыли, а также выполнять контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия, к которой относятся основная производственная площадка Красноярского цементного завода и территория двух карьеров – Кузнецовского месторождения глин и «Черный мыс», где завод ведет добычу известняка.

Лаборатория «Красноярского цемента» подтвердила соответствие международному стандарту ISO 17025. Чтобы успешно пройти проверку Росаккредитации, на предприятии привели в соответствие с требованиями законодательства документацию, а также оснастили подразделение дополнительным оборудованием. В частности, приобретены две современные воздуходувки для отбора проб воздуха, прибор контроля концентрации пыли в санитарно-защитной зоне «Атмас», газоанализатор «Полар», который используется при контроле промышленных выбросов, и «ГАНК», применяемый для определения концентрации газообразных загрязняющих веществ, сажи и неорганической пыли. Контролировать уровень шума и вибраций в санитарно-защитной зоне специалисты будут с помощью нового шумомера, который также предназначен для оценки условий труда на рабочих местах. Общая сумма инвестиций превысила 1 млн рублей.

«Аккредитация собственной лаборатории решит ряд острых проблем. Прежде всего, нам удастся сэкономить на оплате услуг, оказанных сторонними организациями, по экологическому контролю – такие затраты составили бы порядка 3 млн рублей в год, и по санитарно-защитным зонам – около 1,5 млн. Больше не нужно искать аккредитованные испытательные лаборатории в целях осуществления контроля промышленных выбросов – его в Красноярске проводят считанные единицы, – отмечает Владимир Афанасин, управляющий директор ООО «Красноярский цемент». – На нашем предприятии действует программа производственного экологического контроля: некоторые установки проверяются ежемесячно, другие – ежеквартально, еще часть – два раза в год. Также мы проводим замеры до и после выполнения ремонтных работ, чтобы понять, достигнута ли эффективность по повышению эксплуатационных характеристик газоочистных установок. Обеспечить реализацию контрольных мероприятий в таком объеме сторонними организациями было бы затруднительно».

Учитывая масштаб задач, которые предстоит выполнять персоналу аккредитованной лаборатории, штат подразделения решено увеличить еще на одного сотрудника. Специалисты прошли обучение по использованию новых приборов, а также повысили квалификацию по внутрилабораторному контролю качества и внедрению международного стандарта ISO 17025 в специализированных лицензированных учебных центрах Красноярска, Томска и Москвы.

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

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