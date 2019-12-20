Губернатор прокомментировал ответ Владимира Путина об экологических проблемах

Губернатор Александр Усс прокомментировал ответ президента России Владимира Путина об экологических проблемах в Красноярском крае.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции главу государства спросили о мерах, которые принимаются для улучшения экологической ситуации в регионе.

Глава края по итогам пресс-конференции президента отметил, что сейчас приходится решать проблемы, которые копились десятилетиями, поэтому ждать «сиюминутного эффекта» не приходится. Александр Усс заявил, что в Красноярском крае создана одна из самых современных в стране систем мониторинга за качеством воздуха.

«Идет модернизация технологий и оборудования на красноярских предприятиях в черте города, и в наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭЦ-1, которая также сыграет свою роль в решении экологических проблем. Даст эффект и закрытие малых котельных. Это особая тема. Сегодня завершилась прокладка тепловой магистрали через Николаевский мост, что является необходимой предпосылкой для закрытия более 30 малоэффективных котельных», - сообщил губернатор.

Для улучшения экологической ситуации планируется снос ветхого жилья с печным отоплением, а также замена старых автобусов на новые с классом не ниже Евро 4.

Также важный пункт в борьбе за экологию – строительство в Красноярске метро. Красноярский край вошел в число 12 территорий, где будет реализована программа реновации производств ради улучшения экологии.