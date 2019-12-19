Владимир Путин ответил на вопрос о плохой экологии в Красноярске

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о неудовлетворительной экологической обстановке в Красноярске и крае.

Первая часть ответа главы государства коснулась пожаров, которые бушевали летом в Сибири.

«Да, действительно, ситуация там далека от благополучной. Пожаров в этом году было много, в том числе это касается тех мест, где тушить их довольно сложно. А дым идет оттуда, роза ветров приносит его к крупным городам. Как правило, все эти пожары носят рукотворный характер - черные лесорубы, люди, которые считают, что нужно избавляться от отходов производства. И в быту люди часто занимаются тем, что жгут траву. Необходимо более целенаправленно работать с населением, совершенствовать систему лесоохраны, переводить ряд полномочий на федеральный уровень, это касается авиационной лесоохраны, контроля и лесоустроительных работ», - подчеркнул президент.

Он отметил, что эта проблема в том числе связана и с изменением климата.

Вторая часть ответа Владимира Путина коснулась экологических проблем в Красноярске.

«У нас сегодня реализуется законопроект - на первом этапе 300 предприятий, которые наносят существенный вред окружающей среде, должны принять программы реновации. Эта работа идет - уже 12 предприятий защитили свои программы, но этого недостаточно. Конечно, эта работа будет продолжаться. А по городам - их 12 -, где наиболее неблагоприятная экологическая обстановка, приняты отдельные программы. Там представители промышленности должны будут защитить соответствующие планы развития. И руководители региона должны будут в этом направлении поработать. Такие планы должны быть и по Красноярску», - добавил глава государства.

Он заверил, что российские власти будут напряженно решать этот вопрос - «это одна из приоритетных задач для страны».