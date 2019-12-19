Красноярцы могут скачать приложение для контроля за качеством воздуха

Министерство экологии Красноярского края запустило приложение Krasecology - через него жители смогут узнать о текущей экологической ситуации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация в приложении собирается с 11 постов наблюдения - все они расположены в Красноярске и пригороде, а также в Ачинске и Зеленогорске. В будущем планируется включить и другие объекты мониторинга в регионе.

«Посмотреть информацию можно отдельно по каждому посту наблюдения за качеством воздуха. Там отражены показатели уровня загрязнения, влажности воздуха, данные о температуре и атмосферному давлению. Также можно выбрать период и посмотреть отчет по результатам замеров за день, неделю, месяц и год», - рассказали в министерстве.

Экологические сведения обновляются каждые 20 минут.

Отметим, что приложение разработано для операционных систем Android и IOS.

Напомним, в Красноярске уже создавались частные приложения по экомониторингу - «Эковизор» и «Красноярск.Небо». Они информируют жителей, насколько чистая атмосфера в том или ином районе города.