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Красноярцы могут скачать приложение для контроля за качеством воздуха

Главная Экология
Красноярск
16:11 19 Декабря 2019
общество, экология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Министерство экологии Красноярского края запустило приложение Krasecology - через него жители смогут узнать о текущей экологической ситуации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Информация в приложении собирается с 11 постов наблюдения - все они расположены в Красноярске и пригороде, а также в Ачинске и Зеленогорске. В будущем планируется включить и другие объекты мониторинга в регионе. 

«Посмотреть информацию можно отдельно по каждому посту наблюдения за качеством воздуха. Там отражены показатели уровня загрязнения, влажности воздуха, данные о температуре и атмосферному давлению. Также можно выбрать период и посмотреть отчет по результатам замеров за день, неделю, месяц и год», - рассказали в министерстве. 

Экологические сведения обновляются каждые 20 минут. 

Отметим, что приложение разработано для операционных систем Android и IOS.

Напомним, в Красноярске уже создавались частные приложения по экомониторингу - «Эковизор» и «Красноярск.Небо». Они информируют жителей, насколько чистая атмосфера в том или ином районе города.

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