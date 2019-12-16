Председатель центрального совета «Альянс зеленых — Народная партия» Олег Митволь раскритиковал министра экологии края Павла Корчашкина. По словам политика, регион недополучает миллиарды рублей за хранение промышленных отходов. Виной тому - игнорирование темы руководителем ведомства.

Тема хранения промышленных отходов была поднята на проходившем недавно Енисейском экологическом форуме. Свой комментарий Тайге.инфо дал Митволь, присутствовавший на мероприятии. По его словам, реальное количество промышленных отходов, которые хранятся на территории Красноярского края, «в десятки раз» отличается в меньшую сторону от официальных данных. Отходы «заливаются в расщелины гор», а потом уже эти места обозначаются как «места хранения промышленных отходов», рассказал Митволь.

По словам политика, на территории Красноярского края вне объектов размещения отходов находится 40 млрд тонн отходов, за которые бюджет региона мог бы получать деньги.

«Фактически эта плата должна стимулировать образователя отходов что-то с ними делать, обезвреживать, перерабатывать, а они просто лежат. Мне была непонятна позиция министра экологии [Павла Корчашкина]. Бюджету края деньги не нужны? Почему министерство ничего не делает в этом отношении? Я не сомневаюсь, что это его зона ответственности», — заявил журналистам глава «Альянса зеленых».

В качестве примера грамотной работы в этом направлении Митволь привел Ханты-Мансийский автономный округ, где бюджет получает за сверхнормативное размещение отходов около 1 млрд рублей. Сумму, которую могли бы получить красноярские власти, представитель «Зеленых» оценил в 10 млрд рублей.

Свои претензии к министру нашлись и у экологических активистов. Так, директор по программам «Greenpeace Россия» Иван Блоков рассказал Тайге.инфо, что уже предлагал властям края обратить на тему хранения промышленных отходов внимание, однако услышан не был.

«Мы предполагаем, что значительный объем платы за размещение (хранение) указанных отходов внесен не был, а региональный и федеральный бюджеты недополучили очень существенные средства. Наша цель — чтобы отходов стало меньше. Желательно, намного меньше, а бюджет и платежи — это метод, который стимулирует сокращение отходов, причем, достаточно серьезно. Речь идет, возможно, о масштабах, начиная от 5 млрд рублей в год. Я уверен, что они будут сокращать количество отходов, если их настигнут финансовые проблемы. После мероприятия министр Корчашкин хотел со мной пообщаться, но почему-то у него это не получилось, скажем обтекаемо. Я все еще жду от него информации, потому что мы-то готовы предложить, показать все материалы. К сожалению, при прошлых обращениях эффекта не было — давайте надеяться, что сейчас будет», — добавил Иван Блоков.

Обсудили на форуме и мусорную реформу. Как рассказали участники форума Тайге.инфо, Павел Корчашкин выступил с докладом, однако чиновник «не ориентировался в цифрах и названиях территориальных зон». Удивил собравшихся и мусорный оператор правобережья Евгений Шепелев, глава компании «РостТех». Он предложил использовать систему «обезвреживания» отходов.

«По поводу отходов в Арктике ситуация интересная: региональный оператор предложил заниматься этой работой, а потом вдруг через два года решил за эту же работу просить деньги у бюджета, — заявил Тайге.инфо Олег Митволь. — Там речь идет о том, что они хотят сжигать в печках. Они называли это красивым словом «обезвреживание», но фактически речь идет просто о сжигании».

Напомним, работа «РостТеха» давно вызывает нарекания - в частности, есть претензии по использованию полигона «Шинник», который формально закрыт, но фактически продолжает функционировать.

Добавим, министр экологии не ответил на звонки Тайги.инфо.

текст: Алексей Спиридонов