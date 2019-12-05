В Красноярске объявлен режим НМУ

Синоптики Среднесибирского УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности в 7:00 5 декабря из-за безветренной погоды.

Специалисты сообщают, что в городе сложились метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Ожидается, что смог рассеется 6 декабря.

В четверг, 5 декабря, порывы ветра в Красноярске не превысят 3-8 м/с, осадков не ожидается. Температура поднимется до -6...-8°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При режиме НМУ специалисты Роспотребнадзора советуют по возможности не выходить из дома и не открывать форточки. Также следует пить больше воды.