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В Красноярске объявлен режим НМУ

Главная Экология
Красноярск
08:45 5 Декабря 2019
общество, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики Среднесибирского УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности в 7:00 5 декабря из-за безветренной погоды.

Специалисты сообщают, что в городе сложились метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Ожидается, что смог рассеется 6 декабря.

В четверг, 5 декабря, порывы ветра в Красноярске не превысят 3-8 м/с, осадков не ожидается. Температура поднимется до -6...-8°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При режиме НМУ специалисты Роспотребнадзора советуют по возможности не выходить из дома и не открывать форточки. Также следует пить больше воды.

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