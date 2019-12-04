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Глава федерального Росприроднадзора оценила экологические инициативы «Норникеля»

Главная Экология
Красноярск
11:19 4 Декабря 2019
норильск, экология, промышленность
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова накануне побывала в Норильске. Там она осмотрела Талнахскую обогатительную фабрику. В апреле 2014 года там началась масштабная реконструкция, которая велась без остановки действующего производства. «Норникель» инвестировал в обновление ТОФ более 40 млрд рублей. Использование современного оборудования позволило снизить вредные выбросы в атмосферу на 15%.

Кроме того, Светлана Радионова посетила Надеждинский металлургический завод, где ознакомилась с работой плавильного цеха № 1. Она приняла участие в совещании по реализации крупных инвестиционных и экологических проектов на Норильской промышленной площадке, встретилась с руководством, активом и общественностью города.

«Россия технически высоко развития страна, тренд на экологичность - это неизбежность. Наша обязанность обеспечить своих граждан качественным, чистым воздухом. «Норникель» делает много в этом направлении, это хорошая плановая работа», - заявила она.

Напомним, «Норникель» разработал Серный проект - крупнейшее экологическое мероприятие, не имеющее аналогов в мире. Оно предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Проект входит в Федеральный проект «Чистый воздух» и является его крупнейшим мероприятием.

Реализация Серного проекта позволит к 2023 году сократить выбросы на 45% по сравнению с 2015 годом, к 2025 – на 90% (в 10 раз). Стратегическая цель – снижение в 20 раз к 2030 году. Стоимость проекта составляет 150 млрд рублей. Основной этап строительно-монтажных работ планируется начать в 1 квартале 2020 года.

 

по информации компании «Норникель»

фото: Росприроднадзор

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