3 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Енисейском экологическом форуме обсудили реформу в сфере обращения с ТКО

Главная Экология
Красноярск
12:39 3 Декабря 2019
экология, форум, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

27-28 ноября в Красноярске прошел первый Енисейский экологический форум. На нем для обсуждения актуальных вопросов минимизации негативного воздействия на окружающую среду собрались ученые, экологи, общественники, а также представители власти, организаций и крупных предприятий, работающих на территории края.

В рамках форума состоялся круглый стол «Управление отходами: технологии, оборудование, перспективы», посвященный вопросам обращения с отходами в современном мире, модератором которого выступил исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. В ходе мероприятия приглашенные спикеры поделились опытом и видением исполнения целей, заявленных в Национальном проекте «Экология», в части обращения с отходами.

Докладчиками были представлены современные технологии строительства и реконструкции объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обсуждались вопросы реализации «мусорной» реформы в экстремальных условиях Арктики, существующие и экспериментальные технологии раздельного сбора мусора, а также первые результаты реформы в сфере обращения с ТКО на территории Красноярского края.

Так, директор левобережного регионального оператора «Красноярская рециклинговая компания» Илья Ильин рассказал о текущей работе, проектах, связанных с экологическим просвещением населения, а также поделился сложностями, возникающими в ходе реализации реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

«Первый год работы выдался сложным, но можно смело говорить, что мы справились. За девять месяцев «Красноярская рециклинговая компания» транспортировала и передала на захоронение почти 200 тысяч тонн отходов. Мы создали четкую систему учета и контроля отходов с помощью взвешивания. Составлены и соблюдаются графики вывоза - контейнерные стоянки МКД вывозятся раз в сутки, на каждом автомобиле установлена система слежения «ГЛОНАСС», работает система фото-фиксации выполненных работ, - рассказал Илья Ильин. – Но говоря об успехах, нельзя промолчать о проблемах, которые решить силами регионального оператора невозможно».

В частности, спикер отметил, что по-прежнему сохраняется проблема нехватки контейнеров и отсутствия площадок накопления ТКО, которые в соответствии с законодательством оборудовать и содержать в чистоте обязаны собственники –  управляющие компании или муниципалитеты. При этом зачастую нормативы СЭС не позволяют согласовать и пояснить, где устанавливать контейнеры, мульды и обустраивать контейнерные площадки, а муниципалитеты не спешат решать эти вопросы.

Есть вопросы и по ликвидации несанкционированных свалок, обязанность по уборке которых возлагается на регионального оператора, –  до сих пор не сформирован прозрачный механизм компенсации понесенных регоператором затрат. По закону, возмещать понесенные убытки региональному оператору должен собственник участка, а у него зачастую либо нет средств, либо установить, кому принадлежит земля, – невозможно.

В рамках форума также состоялось награждение школ – участников II Краевой экологической олимпиады, которые соревновались между собой в количестве собранной макулатуры и пластика, а также посаженных деревьев. Общее количество вторресурсов, собранных ребятами, таково: макулатура - 39 650 кг, пластик - 4 385,5 кг.  Высажено 841 саженец, посеяно 10 кг семян сосны сибирской, 50 елей пересажено и засажен небольшой участок сирени.

  «Красноярская рециклинговая компания» выступила партнером олимпиады и вручила ее победителям специальные «зеленые подарки» – сертификаты на двуметровые саженцы сосен, которые станут украшением территории школ, получивших такой эко-приз.

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярских реках обнаружили превышение содержания меди и железа

В красноярских реках обнаружили превышение содержания меди и железа

3 Декабря 2019 г.
Там добывали золото
Новости Красноярска: На экофоруме в Красноярске рассказали об использовании золошлаков для восстановления нарушенных земель

На экофоруме в Красноярске рассказали об использовании золошлаков для восстановления нарушенных земель

29 Ноября 2019 г.
Проблема накопления промышленных отходов остро стоит в России
Новости Красноярска: Компания РУСАЛ представила приоритеты экологической политики на 5 лет

Компания РУСАЛ представила приоритеты экологической политики на 5 лет

29 Ноября 2019 г.
Топ-менеджеры РУСАЛа рассказали о ведущих проектах
Новости Красноярска: Минэкологии края ужесточило контроль за выбросами

Минэкологии края ужесточило контроль за выбросами

28 Ноября 2019 г.
В Красноярске второй раз за год действует режим неблагоприятных метеоусловий
Новости Красноярска: Предприятия в Красноярском крае проверят на выбросы

Предприятия в Красноярском крае проверят на выбросы

28 Ноября 2019 г.
75 заводов не отчитались о мерах по снижению вредных веществ
Новости Красноярска: На экологию в Красноярском крае направят миллиарды рублей

На экологию в Красноярском крае направят миллиарды рублей

27 Ноября 2019 г.
Эксперты обсуждают меры снижения экологической нагрузки на окружающую среду
Новости компаний
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
02/12
«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске открывается новый корпус краевой клинической больницы

В Красноярске открывается новый корпус краевой клинической больницы

2 Декабря 2019 г.
Врачи начнут прием пациентов 3 декабря
Новости Красноярска: Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

1 Декабря 2019 г.
Они одолели нижегородский АСК 3:1
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают работу с зарплатой до 200 тысяч рублей

Красноярцам предлагают работу с зарплатой до 200 тысяч рублей

28 Ноября 2019 г.
В банке вакансий - 48 тысяч предложений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19