На Енисейском экологическом форуме обсудили реформу в сфере обращения с ТКО

27-28 ноября в Красноярске прошел первый Енисейский экологический форум. На нем для обсуждения актуальных вопросов минимизации негативного воздействия на окружающую среду собрались ученые, экологи, общественники, а также представители власти, организаций и крупных предприятий, работающих на территории края.

В рамках форума состоялся круглый стол «Управление отходами: технологии, оборудование, перспективы», посвященный вопросам обращения с отходами в современном мире, модератором которого выступил исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. В ходе мероприятия приглашенные спикеры поделились опытом и видением исполнения целей, заявленных в Национальном проекте «Экология», в части обращения с отходами.

Докладчиками были представлены современные технологии строительства и реконструкции объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обсуждались вопросы реализации «мусорной» реформы в экстремальных условиях Арктики, существующие и экспериментальные технологии раздельного сбора мусора, а также первые результаты реформы в сфере обращения с ТКО на территории Красноярского края.

Так, директор левобережного регионального оператора «Красноярская рециклинговая компания» Илья Ильин рассказал о текущей работе, проектах, связанных с экологическим просвещением населения, а также поделился сложностями, возникающими в ходе реализации реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

«Первый год работы выдался сложным, но можно смело говорить, что мы справились. За девять месяцев «Красноярская рециклинговая компания» транспортировала и передала на захоронение почти 200 тысяч тонн отходов. Мы создали четкую систему учета и контроля отходов с помощью взвешивания. Составлены и соблюдаются графики вывоза - контейнерные стоянки МКД вывозятся раз в сутки, на каждом автомобиле установлена система слежения «ГЛОНАСС», работает система фото-фиксации выполненных работ, - рассказал Илья Ильин. – Но говоря об успехах, нельзя промолчать о проблемах, которые решить силами регионального оператора невозможно».

В частности, спикер отметил, что по-прежнему сохраняется проблема нехватки контейнеров и отсутствия площадок накопления ТКО, которые в соответствии с законодательством оборудовать и содержать в чистоте обязаны собственники – управляющие компании или муниципалитеты. При этом зачастую нормативы СЭС не позволяют согласовать и пояснить, где устанавливать контейнеры, мульды и обустраивать контейнерные площадки, а муниципалитеты не спешат решать эти вопросы.

Есть вопросы и по ликвидации несанкционированных свалок, обязанность по уборке которых возлагается на регионального оператора, – до сих пор не сформирован прозрачный механизм компенсации понесенных регоператором затрат. По закону, возмещать понесенные убытки региональному оператору должен собственник участка, а у него зачастую либо нет средств, либо установить, кому принадлежит земля, – невозможно.

В рамках форума также состоялось награждение школ – участников II Краевой экологической олимпиады, которые соревновались между собой в количестве собранной макулатуры и пластика, а также посаженных деревьев. Общее количество вторресурсов, собранных ребятами, таково: макулатура - 39 650 кг, пластик - 4 385,5 кг. Высажено 841 саженец, посеяно 10 кг семян сосны сибирской, 50 елей пересажено и засажен небольшой участок сирени.

«Красноярская рециклинговая компания» выступила партнером олимпиады и вручила ее победителям специальные «зеленые подарки» – сертификаты на двуметровые саженцы сосен, которые станут украшением территории школ, получивших такой эко-приз.