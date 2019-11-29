На экофоруме в Красноярске рассказали об использовании золошлаков для восстановления нарушенных земель

28 ноября, в рамках Енисейского экологического форума в Красноярске эксперты в области экологии, представители органов власти, бизнеса, науки и общественности обсудили реализацию нацпроекта «Экология» и технологии в управлении отходами. Основной на круглом столе «Новая индустрия: Координация перехода к использованию высоких ресурсосберегающих технологий» стала дискуссия о возможности вторичного использования золошлаковых отходов предприятий энергетики.

Проблема накопления промышленных отходов остро стоит не только в крае, но и в России.

«Мы ждём от экспертов новых решений и неких подсказок, чтобы скорректировать нашу политику в сфере экологии, рассчитываем на эффективную синергию бизнеса, ученых и власти на всех круглых столах. Так у нас есть проблема золошлаковых отходов, вовлечения их производство. У рекультивации с их помощью земель, где проводили добычу полезных ископаемых, большие перспективы. Уже есть успешные практики у предприятий на территории края, которые можно транслировать для всех компаний, в результате деятельности которых образуются подобные отходы», — отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин.

Модератором круглого стола выступил директор НИИ «Центр экологической промышленной политики» Дмитрий Скобелев отметив, что за снижением вреда экологии в первую очередь стоит совершенствование производственных технологий, отдельную роль играет вовлечение во вторичное использование промышленных отходов.

«Экологическая промышленная политика направлена на „озеленение“ технологий, баланс экономических целей бизнеса социальных направлений общества и государства. Механизмы вовлечения вторичных ресурсов в оборот уже есть, предприятия практикуют это. Но требуется разработка строгих нормативов и методик в сфере рециклинга, а также системы поощрения компаний, которые преуспевают в этом. Сейчас в стране очень много накопленных отходов — порядка 1,5-2 млрд тонн только золошлаковов, нужно работать в сторону их сокращения», — выступила с докладом Арина Волосатова, замдиректора НИИ «Центр экологической промышленной политики».

В окрестностях Красноярска есть много земель, которые пострадали от добычи первичных ресурсов. С 2017 года все станции Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании сертифицировали свою золошлаковую продукцию с городских теплоэлектроцентралей, чтобы применять её для рекультивации земель. Успешно реализованы два проекта - в Новокузнецке и Красноярске. Полезное применение нашлось для 850 тысяч тонн золошлаков.

«Компания СГК провела множество сложных исследований, на основе которых получилось отработать технологию применения золошлаковых материалов. Она имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы, свидетельства о бактериологической и радиологической безопасности золошлаковых материалов. Это позволило предлагать продукт переработки строителям (изготовлении строительных смесей, твинблоков для возведения жилья). Сейчас назрела необходимость норматива по отнесению крупнотоннажных отходов к отдельным видам продукции. Также, в перечне природоохранных мероприятий должен появиться запрет на выдачу лицензий компаниям, которые занимаются добычей природных ископаемых без проекта рекультивации земель», — выступил с докладом советник директора Красноярского филиала СГК Николай Оленев.

Компании СГК планирует реализацию еще трёх проектов полезного применения золошлаков: в Кемерово, Назарово, Красноярске. Количество восстановленных земель составит более 120 га.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании