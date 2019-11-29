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Компания РУСАЛ представила приоритеты экологической политики на 5 лет

Главная Экология
Красноярск
10:20 29 Ноября 2019
предприятие, проекты, обсуждение, металлургия
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В основной день Енисейского экологического форума, который проходил в Красноярске, топ-менеджеры РУСАЛа рассказали о ведущих проектах, реализуемых на заводах компании в области охраны окружающей среды. В частности  РУСАЛ представил участникам форума свою стратегию сокращения «углеродного следа» на всей производственной цепочке производства металла  - от получения сырья до создания и вывода на рынок  низкоуглеродного алюминия.

По словам Ивана Ребрика, директора департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности РУСАЛа, программа безуглеродного производства алюминия стартовала в компании более 10 лет  назад. Учитывая этот приоритет, строятся новые заводы, такие как БоАЗ и Тайшетский алюминиевый завод, и модернизируются действующие предприятия. В частности, Красноярский алюминиевый завод  с 2007 года занимается снижением выбросов парниковых газов. За этот период завод полностью оснащен современным двухступенчатым газоочистным оборудованием.

«Специалисты РУСАЛа первыми в России провели инвентаризацию выбросов, отработали технические и технологические решения и полностью изменили парадигму производства  алюминия в части снижения длительности и частоты анодных эффектов. К 2014 году КрАЗ на 54% снизил объем выбросов парниковых газов, - подчеркнул Иван Ребрик. – В целом, благодаря реализации на заводе комплексной экологической программы, выбросы предприятия сокращены почти на 40%, а по специфичному компоненту – фтористому  водороду – на 76%.  Цель следующего пятилетнего периода — снизить влияние КрАЗа на атмосферу города  еще на 20%».

Важный шаг – внедрение наилучших доступных технологий. На данный момент мощности Красноярского алюминиевого завода переведены на ресурсосберегающие технологии более чем на 90%. Опыт РУСАЛа в этом направлении отметили на форуме эксперты федерального уровня.  

Компания РУСАЛ представила приоритеты экологической политики на 5 лет

«Компания РУСАЛ оказывает активное содействие внедрению наилучших доступных технологий. Главный принцип этого процесса — ресурсоэффективное производство, где при равном количестве сырья на выходе получаем как можно больше полезного продукта.  Причем РУСАЛ начал это делать еще до официально объявления в России перехода на НДТ. Основной вклад алюминиевой компании — совершенствование базовой технологии. И это дает самый лучший результат», — отметил Дмитрий Скобелев, директор НИИ «Центр экологической промышленной политики» (г. Москва).

Стратегия РУСАЛа в области сокращения выбросов парниковых газов включает эффективную переработку отходов производства, разработку безуглеродной технологии выпуска алюминия на базе инертных анодов, а также масштабный проект по восстановлению лесов, рассчитанный на 5 лет.  РУСАЛ взяла на себя финансирование посадки и ухода за 1 млн сосен на площади 250 га в Красноярском крае и Иркутской области. Также на средства компании будет организована авиалесоохрана на территории Курагинского лесничества  на площади более 600 тысяч гектаров.

Компания РУСАЛ представила приоритеты экологической политики на 5 лет

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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